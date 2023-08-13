張國榮下月67歲冥壽　文化博物館9.12特別開館可免費睇兩經典電影

香港文化博物館「繼續寵愛・張國榮紀念展」展覽今日(13日)迎來第三十萬名參觀者，博物館特意為第三十萬名觀眾送上驚喜，送上別出心裁的紀念品。另外，9月12日(星期二)是張國榮六十七歲冥壽，原定星期二為休館日的香港文化博物館亦作出特別開放安排，讓公眾懷緬這位一代巨星。當日博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影，分別為上午十一時放映的《戀戰沖繩》及下午三時放映的《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

為紀念一代巨星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，自3月29日開展以來深受市民及旅客歡迎。展覽內一共展出61組珍貴展品，包括張國榮四套演唱會服飾，如《跨越97》演唱會中張國榮穿過的紅色斗篷、閃石西裝及紅色高跟鞋；在《熱・情演唱會》的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲等等。展覽亦會展出張國榮部分唱片，如《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、《Stand Up》黑膠唱片（紫色版）等；歌影視獎項如1984年十大勁歌金曲獎《Monica》獎座和第十四屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座。

張國榮是香港人的集體回憶 第三十萬名參觀者擭展覽紀念品

李先生一家為該展覽第三十萬名參觀者，兩夫婦都很喜歡聽張國榮的歌曲，很高興能在展覽中看到這位一代巨星的舞台服裝，認為他是香港人的集體回憶。李氏一家經常到訪香港文化博物館，喜見博物館有不同的香港流行文化相關展覽，除了張國榮展外，也對李小龍和「瞧潮香港60+」展覽印象深刻。

博物館特意為第三十萬名觀眾送上驚喜，請到文化體育及旅遊局副局長劉震、展覽其中一位客席策展人陳淑芬及香港文化博物館總館長林國輝親自送上別出心裁的紀念品，包括附有三位客席策展人張叔平、夏永康和陳淑芬簽名的展覽海報、香港電影資料館「芳華再續」專題放映活動免費電影門票、張國榮20周年復古玫瑰紀念章，以及「瞧潮香港60+」禮物包，以紀念這特別時刻。