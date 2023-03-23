張國榮梅艷芳逝世廿周年 康文署流行文化節致敬

由康文署舉辦的首屆「香港流行文化節」下月正式揭幕，適逢一代巨星張國榮及梅艷芳逝世20周年，署方籌辦了一系列文化活動致敬，包括電影放映及專題展覽等。打頭陣的包括下周三(29日)起，在香港文化博物館舉行的《繼續寵愛．張國榮紀念展》。整個文化節共有20項節目，涵蓋中西不同藝術家，料一連串活動可吸引14萬觀眾。 圖：康文署提供

以經典巨星張國榮及梅艷芳為主題的「香港流行文化節2023」將於4月22日揭幕，開幕節目由知名音樂監製趙增熹聯乘歌手李幸倪(Gin Lee)，將哥哥及梅姐主演的電影歌曲重新編曲及演繹，隨即放映兩位巨星合演電影《金枝玉葉2》。專題展覽就有本月29日至10月9日，於香港文化博物館舉辦的《繼續寵愛．張國榮紀念展》。署方亦將放映20部哥哥及梅姐的作品，其中哥哥主演的《霸王別姬》4K修復版更是首度在港公映。 此外，本周五至六署方將與意大利烏菲茲美術館，合辦博物館高峰論壇；康文署亦與「活現香港」合作，於5月舉辦約24團導賞團，帶領市民和旅客搭電車遊歷多個中西區電影場景。9至10月舉辧的中國戲曲節則會在維園搭建戲棚，上演《玉皇登殿》及多齣傳統粵劇棚戲合共13場，預告多位知名粵劇老倌將會主演，每場預計有600名觀眾入場。