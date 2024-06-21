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2024-06-21 11:28:29

張國鈞批岑耀信犯「法治社會大忌」　斥特朗普及拜登用TikTok言行不一

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張國鈞批評西方政客和媒體對《港區國安法》和《基本法》23條的條文細節欠了解。(資料圖片)

張國鈞批評西方政客和媒體對《港區國安法》和《基本法》23條的條文細節欠了解。(資料圖片)

《港區國安法》生效後，不少西方國家及媒體質疑香港法治及司法獨立。律政司副司長張國鈞接受《星島日報》專訪時，批評西方政客和媒體對《港區國安法》和《基本法》23條的條文細節欠了解，就作出片面評論，又批評美國兩大黨主要總統參選人特朗普及拜登言行不一，既要指控社交平台TikTok威脅美國國家安全，但他們自己又要使用。

辭任終審非常任法官的岑耀信接受BBC訪問，指47人案是辭任「最後一根稻草」。(資料圖片) 張國鈞批評美國兩大黨主要總統參選人特朗普及拜登言行不一，既要指控社交平台TikTok威脅美國國家安全，但他們自己又要使用。(資料圖片)

指西方政客不了解《國安法》

張國鈞指，西方政客及媒體作出批評前，毫不了解《港區國安法》內容，他以美國兩大黨總統候選人特朗普及拜登針對TikTok事件為例子，當中現任總統拜登曾簽署法案，要求其中國母公司「字節跳動」賣盤。他表示見到當美國政客毫無根據地指控TikTok威脅美國國家安全時，但兩個總統候選人都在用TikTok

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認為美國這些政客根本言行不一，針對內地和香港的言論純粹出於政治目的，呼籲香港人要保持清醒，要對本港行之已久的法治制度保持自信。

批岑耀信影響司法機構審訊

對於辭任終院非常任法官的岑耀信近日撰文批評香港正慢慢變成極權社會，又質疑民主派「35+」初選案的裁決，張國鈞指相關案件仍在審訊階段，不宜評論，批評岑耀信影響司法機構審訊，犯下「法治社會的大忌」。他認為本港非常任法官制度下，法官出入的情況十分正常。

另外，張國鈞說律政司在完成《基本法》23條立法工作後，下階段的重點工作，是打通香港與大灣區內地城市法律界的脈絡，協助本港律師在大灣區執業。

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