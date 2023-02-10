張國鈞指中東之行成果豐富 會面沒人問及《港區國安法》

行政長官李家超率領的代表團，在當地時間今日（10日）稍後將會結束訪問沙特阿拉伯和阿聯酋。隨團的律政司副司長張國鈞接受傳媒訪問時表示，香港在一國兩制下，擁有完善普通法系統，為營商環境帶來得天獨厚優勢。今次中東之行最重要責任是向當地解釋清楚香港目前使用的普通法，在國際貿易往來上，能夠與中東主要經濟體對接。



張國鈞指出，今次行程訪問不少當地政府官員和商界代表，發現兩地經貿往來有很多相似地方，例如同樣注重誠信和承諾等。他形容，今次旅程有豐富的正面成果，本港商界亦於多個活動上與當地不同代表簽署多份合作備忘錄。他又說，發現當地商界對香港金融中心形象非常有信心，對香港的認識甚至比自己想像中多，認為目前最重要的是以行動共同創造機遇。

未接獲官員或商界詢問港區國安法實施情況

被問到當地官員和機構有否趁機了解《港區國安法》最新情況，張國鈞表示，不論政府官員或當地商界，過去數天都沒有人詢問有關國安法的問題，認為有關人士有獨立、客觀判斷能力，不會輕易受到西方國家對國安法的錯誤訊息影響。



張國鈞又提到，中東於「一帶一路」倡議下，有不少同中國合作的重大投資項目，本港法律人才熟悉並了解包括十四五規劃、粵港澳大灣區在內的國家政策，可以從中提供準確法律服務。他又指，不少中東商界代表對本港的商業仲裁調解有興趣，因為當地目前正在發展相關領域，希望加強與香港合作，邀請本港的法律專業人士前往當地協助推動仲裁服務。不過，張國鈞指，中東和香港之間的經貿信任不會一朝一日建立，需要各方互相尊重，未來需要借助今日的良好開始，加強聯繫和往來。