張宇人不滿議案遭騎劫決定不動議　謝偉俊怒斥屬政治欺凌

立法會大會今日原定辯論自由黨議員張宇人提出的議員議案，檢視中小學以小班模式教學的成效。不過，張宇人不滿其議案遭教育界議員朱國強騎劫，決定不動議議案。今次是在改制後的立法會，首次出現在當日會議臨時不動議議員議案的情況。
張宇人的議員議案措辭以開放態度，促檢視中小學以小班模式教學的成效。而朱國強提出修正案，則促請政府全面檢視小學小班教學的成效，並因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性。措辭有明顯立場，希望政府擴展小班教學至中學。
促請梁君彥帶領議員「重拾正軌」
張宇人一直質疑小班教學無助提升教育質素，曾直指學生人口減少應該減班，而開班不足則應該殺校。他解釋今日在會上提出議案，是希望讓大家集思廣益，令教育局思考因應學齡人口變化，公營中小學學位的未來路向。他批評朱國強的修正案將其原議案改至面目全非，「我認為議員同事間應互相尊重，恪守議事倫理，正確使用修正案，不要攔途截劫原議案。」張宇人最終決定不動議其議案，促請立法會主席梁君彥帶領議員「重拾正軌」，就議員議案修正案訂定指引。
立法會議事規則委員會主席謝偉俊隨即提出規程問題，指出需在無議員反對下才可以撤回議案。但梁君彥稱張宇人只是不動議議案，決定休會。謝偉俊大力將《議事規則》掉在桌上。會後，謝偉俊公開批評「你大哥想咁做就咁做，唔可以咁樣恰啲新人，呢個係政治欺凌！」
對於張宇人以「騎劫」形容修正案，朱國強感到遺憾，認為絕不合理。朱國強稱既然修正案符合《議事規則》並獲接納，理應在議會辯論，而非主觀認定修正案不合己意，便執意作罷，浪費議員、立法會秘書處以至政府的寶貴資源、心力與時間。他不滿張宇人在會前沒有主動解釋原議案，卻要求議員詮釋其原意，做法欠妥。