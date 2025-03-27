張宇人不滿議案遭騎劫決定不動議　謝偉俊怒斥屬政治欺凌

立法會大會今日原定辯論自由黨議員張宇人提出的議員議案，檢視中小學以小班模式教學的成效。不過，張宇人不滿其議案遭教育界議員朱國強騎劫，決定不動議議案。今次是在改制後的立法會，首次出現在當日會議臨時不動議議員議案的情況。

張宇人的議員議案措辭以開放態度，促檢視中小學以小班模式教學的成效。而朱國強提出修正案，則促請政府全面檢視小學小班教學的成效，並因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性。措辭有明顯立場，希望政府擴展小班教學至中學。