張宇人批落井下石 勞聯：對加幅失望 最低工資或升至時薪40元 料明年5月實施

基層打工仔明年有望加人工。消息指，最低工資委員會討論後達成共識，建議將最低工資由現時的37.5元，上調至40元，加幅約6.7%；若獲行政長官會同行政會議通過，將於明年5月起實施，料最少約7.33萬人即時受惠。商界意見不一，飲食界立法會議員張宇人形容對企業「落井下石」，亦有僱主代表相信影響不大。工會代表則對加幅感到失望，認為應至少升至時薪46元。

本港於2019年將法定最低工資調升至時薪37.5元後，最低工資委員會曾於2020年中就檢討最低工資水平進行公眾諮詢，同年向行政長官會同行政會議建議維持不變。委員會今年4月再就檢討最低工資進行為期6星期的公眾諮詢。

據了解，最低工資委員會已經完成最低工資水平檢討，勞資雙方達成共識，同意將最低工資由現時每小時37.5元，上調約6.7%至每小時40元。據過往經驗，委員會將於本月底向行政長官會同行政會議提交建議報告，待行政長官會同行政會議接納後，再提交立法會。若一切程序順利進行，新最低工資預計明年5月起實施。

