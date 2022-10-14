張宇人批落井下石 勞聯：對加幅失望 最低工資或升至時薪40元 料明年5月實施

基層打工仔明年有望加人工。消息指，最低工資委員會討論後達成共識，建議將最低工資由現時的37.5元，上調至40元，加幅約6.7%；若獲行政長官會同行政會議通過，將於明年5月起實施，料最少約7.33萬人即時受惠。商界意見不一，飲食界立法會議員張宇人形容對企業「落井下石」，亦有僱主代表相信影響不大。工會代表則對加幅感到失望，認為應至少升至時薪46元。
本港於2019年將法定最低工資調升至時薪37.5元後，最低工資委員會曾於2020年中就檢討最低工資水平進行公眾諮詢，同年向行政長官會同行政會議建議維持不變。委員會今年4月再就檢討最低工資進行為期6星期的公眾諮詢。
據了解，最低工資委員會已經完成最低工資水平檢討，勞資雙方達成共識，同意將最低工資由現時每小時37.5元，上調約6.7%至每小時40元。據過往經驗，委員會將於本月底向行政長官會同行政會議提交建議報告，待行政長官會同行政會議接納後，再提交立法會。若一切程序順利進行，新最低工資預計明年5月起實施。
料7.33萬打工仔受惠
根據政府統計數據，若最低工資調升至40元，將有7.33萬人受惠，佔整體僱員約2.6%。現時本港有約1.43萬人領取時薪37.5元的最低工資，佔整體僱員約0.5%。
飲食界立法會議員張宇人擔心，增加最低工資會造成漣漪效應，觸發其他打工仔亦要求加薪。他認為僱員薪酬應由市場決定，形容委員會建議調升最低工資是對企業「落井下石」，罔顧商界現時面對的困難。勞顧會僱主代表郭振華相信，僱主支付最低工資40元的壓力不算大，但同樣擔心會帶來漣漪效應。勞聯勞工界議員周小松稱，對基層打工仔加人工覺得開心，但對加幅感到失望。他指，若以2人家庭綜援和相關津貼計算，最低工資應增至不少於46元，方可讓基層僱員應付日常基本生活開支。他同時促請當局盡快實行最低工資水平「一年一檢」，以免工資結構性滯後。