張家朗奪金片改配反修例歌 27歲無業男被控侮辱國歌受審

27歲無業男涉於2021年將東京奧運花劍個人賽金牌得主張家朗於的得獎片段，配上反修例運動歌曲《願榮光歸香港》並發布至網上平台，被控一項侮辱國歌罪及一項侮辱區旗的交替控罪。他今日於東區裁判法院否認所有控罪受審。裁判官屈麗雯將在下午作裁決。
被告稱為了練習剪片或「二次創作」技巧
控辯雙方承認事實指，被告在2021年7月26日利用YouTube帳戶「威文」把一段標題為「張家朗奧運男子花劍金牌頒獎禮（榮光版本）」的公開錄影片段上載至YouTube平台上，強調配上「榮光歸香港」的旋律。翌年4月7日，被告在沒有拘捕情況但在警誡下，錄影會面上表示他是獨自擁有及使用相關帳戶，並使用自己的手提電話上載片段，另聲稱事件是為了練習剪輯影片或製作「二次創作」的技巧。最後於同年7月21日，被告被以「侮辱國歌」罪名拘捕。
網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組行動隊的女警員6672李嘉汶供稱，她在2021年7月29日第一次瀏覽被告的帳戶，並找到涉案影片，即整段片段的背景音樂被《願榮光歸香港》替代，當中的設定是公開，能給予公眾瀏覽，其後看到被告設定為私人貼文，至2022年7月12日，她則能夠再次觀看涉案片段，其中的內容跟第一次瀏覽時仍然保持一樣，同時其觀看次數和評語數量分別上升至97,806次及957項，包括「香港獨立是唯一出路，這才是真正屬於香港人的路」等內容，當時被告將影片設定為不公開。
辯方爭議控方證人專家資格
辯方就另一名控方證人的專家資格提出爭議，指根據案例，專家證人是需要確立一門學科或領域，及在事實基礎下提供法庭認知以外的東西，「公眾是否不知道」及「是否難以理解的事情」，不能隨便給予一個銜頭。惟辯方認為該位證人的資料取自於網上，其證供是傳聞證供，「既然眾所就知的事情，何必要專家呢？」