張家朗奪金片改配反修例歌 27歲無業男被控侮辱國歌受審

27歲無業男涉於2021年將東京奧運花劍個人賽金牌得主張家朗於的得獎片段，配上反修例運動歌曲《願榮光歸香港》並發布至網上平台，被控一項侮辱國歌罪及一項侮辱區旗的交替控罪。他今日於東區裁判法院否認所有控罪受審。裁判官屈麗雯將在下午作裁決。

被告稱 為了練習剪片或「二次創作」技巧

控辯雙方承認事實指，被告在2021年7月26日利用YouTube帳戶「威文」把一段標題為「張家朗奧運男子花劍金牌頒獎禮（榮光版本）」的公開錄影片段上載至YouTube平台上，強調配上「榮光歸香港」的旋律。翌年4月7日，被告在沒有拘捕情況但在警誡下，錄影會面上表示他是獨自擁有及使用相關帳戶，並使用自己的手提電話上載片段，另聲稱事件是為了練習剪輯影片或製作「二次創作」的技巧。最後於同年7月21日，被告被以「侮辱國歌」罪名拘捕。