張家朗鼓勵小劍神勇於嘗試 期盼啟德體育園作賽享市民吶喊聲

「世一」劍神張家朗上月於世錦賽摘銅後回港後除繼續奮力練習劍技，亦積極參與培育香港劍擊新血，出任「飛越啟德劍擊大使」，日前為「飛越啟德運動基金」主辦的「小劍神」培訓計劃中，表現優秀的學員親授劍技。他又期望兩年後落成的啟德體育園可望舉行國際劍擊賽事，讓港產劍擊運動員提供優質練習和比賽場地，並在世界賽事上接受香港觀眾歡呼和吶喊聲。

鼓勵小劍神堅持努力

張家朗與前「香港佩劍一哥」林衍聰一起組成大師班，親身指導小三至小五學員約2小時，包括弓步前刺、前進步、後退步等動作的技巧，張家朗不時微笑勉勵小學員「一次做得不好，別介意，我們再試！」他又與一眾小學員席地而坐，分享征戰東京奧運及國際賽事的感受和體會，並勉勵他們「無論劍擊或生活遇上甚麼困難，也別輕言放棄，必須堅持努力嘗試，若太介意勝敗，反會失去信心，失卻對劍擊運動的樂趣。」

盼在港享主場之利感受支持

對於延續本港劍擊新血，張家朗期望啟德體育園的落成，供運動員練習，亦可望在港舉辦國際劍擊賽事，讓世界各地的劍擊選手到訪香港作賽，亦讓本港劍手一享主場之利接受觀眾支持。

「小劍神」培訓計劃由「飛越啟德運動基金」主辦，香港劍擊總會、保良局及「體育係」協辦，致力發掘具潛質的劍擊學員，成為香港「未來劍神」。計劃於今年5月正式展開，全港招募約450名小三至小五學生，為學童分析潛能及讓他們體驗劍擊樂趣，目前已有約130名學員獲選拔參與第二階段的培訓。