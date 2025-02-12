張愛玲手稿遺物贈都大　建數碼典藏傳承瑰寶

文壇巨匠張愛玲今年逝世 30 周年，香港都會大學獲張愛玲遺產管理人捐贈張愛玲的手稿和個人物品等珍貴文獻及遺物，並獲贈知名藝評家宋淇夫婦的遺物，包括與張愛玲的書信交流等。都大圖書館將通過數碼人文研究方式，建立檔案文獻資料庫和數碼影像典藏，圖書館並會設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」保存珍品，未來會作公開展覽。

適逢今年是號稱現代文學祖師奶奶的張愛玲逝世 30 周年，張愛玲遺產管理人宋以朗及其姊宋元琳向香港都會大學捐贈張愛玲和宋淇及宋鄺文美夫婦（宋氏姊弟的父母）的手稿和遺物共數千件，包括張愛玲的作品手稿、與宋淇夫婦的書信及個人照片等，以及宋淇與其他文壇泰斗，如錢鍾書的書信交流。