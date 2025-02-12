張愛玲手稿遺物贈都大　建數碼典藏傳承瑰寶

文壇巨匠張愛玲今年逝世 30 周年，香港都會大學獲張愛玲遺產管理人捐贈張愛玲的手稿和個人物品等珍貴文獻及遺物，並獲贈知名藝評家宋淇夫婦的遺物，包括與張愛玲的書信交流等。都大圖書館將通過數碼人文研究方式，建立檔案文獻資料庫和數碼影像典藏，圖書館並會設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」保存珍品，未來會作公開展覽。
適逢今年是號稱現代文學祖師奶奶的張愛玲逝世 30 周年，張愛玲遺產管理人宋以朗及其姊宋元琳向香港都會大學捐贈張愛玲和宋淇及宋鄺文美夫婦（宋氏姊弟的父母）的手稿和遺物共數千件，包括張愛玲的作品手稿、與宋淇夫婦的書信及個人照片等，以及宋淇與其他文壇泰斗，如錢鍾書的書信交流。
遺產管理人︰張愛玲遺物贈都大冀推動傳承研究
宋以朗表示，香港鮮有如此有份量的文學珍藏，整合了張愛玲、宋淇、宋鄺文美三人的作品手稿與文物，希望通過都大推動現代文學作品的保育、傳承和研究，讓更多人從不同角度認識三人的作品，並提升香港以至世界各地人士對華語文學界的認識和興趣。
捐贈計劃召集人、專注中國現代文學研究的都大人文社會科學院副院長（行政及發展）及副教授梁慕靈表示，宋淇身兼文藝評論家、翻譯家及詩人多重角色，其廣闊的人際網絡為張愛玲擔當中介角色，對張愛玲的作家生涯發展有不可或缺的影響。
都大將辦公開展覽
都大副校長（行政及機構發展）鄺志良表示，為保育和傳承珍貴的文獻和推動相關研究，都大人文社會科學院與大學圖書館合作成立研究團隊，以數碼人文研究方式，建立檔案文獻資料庫和數碼影像典藏，圖書館並會設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」，並正籌劃公開展覽，讓公眾了解張愛玲及宋氏夫婦的文壇故事及其卓越成就。