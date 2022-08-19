張文智任港大深圳醫院院長　接替出任醫衛局長盧寵茂

香港大學深圳醫院今日(19日)舉行院長授任儀式，港大矯形及創傷外科學系講座教授及前系主任張文智接任成為第三任院長，接替已出任醫務衛生局長長盧寵茂。

張文智教授為當前國際頂級的脊柱外科專家，並且為兒童和成人脊柱畸形治療的權威專家，也是香港大學深圳醫院骨科醫學中心和脊柱外科主任，曾先後擔任國際脊柱學會(AO Spine)國際研究委員會的創會主席、香港骨科醫學院院長，2016年成為國際脊柱側彎研究協會(SRS)首位華人主席(2016-2017年)，並曾屢獲邀在重要國際學術會議發表演講，在科學和醫學領域有豐富經驗，曾獲37項科研榮譽，在Lancet等國際期刊上發表SCI論文380篇，出版專著23章，擁有65項專利，亦是知名專業雜志《Journal of Orthopaedic Surgery》主編。

港大校長張翔：料能提升醫院國內外影響

對於今次就任院長，張文智表示，港大深圳醫院在首任院長鄧惠瓊、第二任院長盧寵茂的領導下，奠定了良好的基礎，強調將與全體員工繼續奮鬥，矢志改革，全力打造公立醫院高品質發展樣板。

港大校長張翔就對張文智出任院長表示歡迎，指張教授擁有傑出的學術成就，行政經驗豐富，具備國際視野，深信他定能領導港大深圳醫院的發展，提升香港大學和香港大學深圳醫院在大灣區和國內外的影響。