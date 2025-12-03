張栢芝遭入稟指違反經理人合約 余毓興稱被其稱呼為「契爺」及提出當經理人

女藝人張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告，指收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。案件今日(3日)於高院開庭審訊。 稱與張柏芝父親為多年好友 原告余毓興及AEG Entertainment Group Limited；被告張柏芝。原告方今傳召余毓興出庭，余採納其證人陳述書內容並接受辯方盤問。余陳述書提到自己與張柏芝父親為多年好友，案發前已和張柏芝相識，對方亦稱呼自己為「契爺」。辯方盤問則指，張柏芝在2011年前不認識余，也不會稱呼其為「契爺」，余不同意。

辯方續指，最初由張柏芝的助手先接觸余，並詢問余有沒有方法尋得4,000萬元；相關經理人合約亦是余先提出，並非如陳述書所稱因對張柏芝心生憐憫才決定幫助對方，純粹是商業考慮，余不同意。 余又供稱，2011年張柏芝受離婚及「艷照門」事件影響，向他諮詢意見時獲建議建立「好媽媽」、「女強人」形象及日後成立自己工作室，其後張柏芝提出由他當經理人，及找方法令她獲得4,000萬元用作處理物業。余當時的資金都在內地，所以接觸博納影業集團的于東，而于東則要求簽署兩部電影片約作保障。

張柏芝表示定會簽署經理人合約 法官關注到，余稱張柏芝會簽署經理人合約，與該4,000萬元無直接關係。余則稱，因為張柏芝在此之前已提出找他當經理人，又指當時自己已指出于東仍未能確認能否提供4,000萬元，但張柏芝已表示一定會簽署經理人合約。 入稟狀指，余毓興與張栢芝於2011年7月簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余先支付4,000萬元片酬，要求張需參演4部指定電影。兩人在翌年5月再簽訂《張栢芝兩部電影片約合約》，余預支276萬元片酬，要求張須額外接拍兩部電影。惟張栢芝沒有履行電影合約及違反經理人合約，導致經理人及公司蒙受損失，要求賠償至少1,276萬元，並公開2015年5月至2019年7月的收入帳目。

案件編號：HCA 1227/2020