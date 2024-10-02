張炳良籲政府鼓勵集會扭轉國際偏見 辦經濟辯論證非「想點就點」

前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學顧問張炳良指，部分國家已對香港定型根深柢固，香港需要策略性地扭轉偏見重建國際形象。他建議政府鼓勵團體集會，顯示本港仍然自由多元。張炳良又稱中央屢提改革，反映不滿目前香港管治。 張炳良接受《明報》訪問時指，遊行集會名義上是無問題，「如果我是政府，我鼓勵某些團體去集會，你要證明集會仍然得。建制派都可以集會，五一工聯會都可以遊行。」至於反修例運動仍有逾6000名被捕者未被起訴，張炳良認為若證據不足，可以公布不再處理，強調並非特赦，而是為事件「劃線」。

他指經濟問題背後牽涉港人信心、國際觀感等，不可迴避政治，不能單獨只用經濟手段振興經濟。他認為本港步入經濟轉型期，政府可推動「經濟大辯論」，刺激社會討論再達成共識，推動改革時就更順暢，不要讓社會覺得官方「想點就點」。 官員要有胸襟技巧 「可以被人鬧」 政府近年不時反駁本地及海外傳媒的報道及評論，張炳良指昔日官場面對批評最好噤聲，現在卻走向另一端。他認為官員表態並無不可，但「是可以被人鬧的」，要有胸襟和政治技巧，巧妙回應批評。