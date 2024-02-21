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2024-02-21 10:19:00

張炳良︰港面對「去兩制」等兩大挑戰　非「大撒幣」搞盛事可返回世界舞台

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前運房局局長張炳良表示，香港面對兩大挑戰，包括被「去兩制」化的風險日增。(資料圖片)

前運房局局長張炳良表示，香港面對兩大挑戰，包括被「去兩制」化的風險日增。(資料圖片)

摩根士丹利前亞洲區主羅奇指「香港已玩完」的一番言論激起千層浪，同時有內地網民炒作香港的國際金融中心已成為「遺址前運輸及房屋局局長張炳良撰文今(21日)在《明報》撰文，認為香港面對兩大挑戰，一是因內外因素被「去兩制」化的風險日；二是政府及社會上能否好好把握《國安法》下對經濟市場、國際化城市和公民社會的治理藝術，避免出現抓得過死或自我設限，遏抑香港本多姿多彩的生活和工作氛圍

認為國家和香港須深思「玩完論」

張炳良認為，有關「玩完論」和「遺址論」都反映不論內地或國際觀感上，對香港的質疑正在升溫。他指羅奇曾長期駐港，熟悉內地和香港財經金融情況，認為他今次對中國的未來轉調，並對香港作出如此刻薄而決絕的結論，國家和香港須予深思。

他表示香港在回歸後錯過不少機會，經歷2019年的動亂、地緣政治逆，香港已不能以為可再尋從前範式而重拾光亦不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事，便可輕易返回世界舞台中央；加上在中美角力下，香港的命運已與國家的命運緊扣一起，榮辱與共，不能返回以往中西「左右逢源」的日子，須思考如何在新地緣政治環境下，重塑中西、中外之間的橋樑角色。

國家不會讓香港「玩完」

張炳良認為，國家不會讓香港「玩完」，並期望香港利用特色及國際化，對國家發展作出更大貢獻，但香港要負上「港人治港」的主體責任，以前未有居安思危，現在須居危思變，關鍵在於香港在新變局下能否鞏固並善用優勢，善作戰略選擇，靈活突破

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