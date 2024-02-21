張炳良︰港面對「去兩制」等兩大挑戰　非「大撒幣」搞盛事可返回世界舞台

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇指「香港已玩完」的一番言論激起千層浪，同時有內地網民炒作香港的國際金融中心已成為「遺址」。前運輸及房屋局局長張炳良撰文今(21日)在《明報》撰文，認為香港面對兩大挑戰，一是因內外因素被「去兩制」化的風險日增；二是政府及社會上能否好好把握《國安法》下對經濟市場、國際化城市和公民社會的治理藝術，避免出現抓得過死或自我設限，遏抑香港本多姿多彩的生活和工作氛圍。

張炳良認為，有關「玩完論」和「遺址論」都反映不論內地或國際觀感上，對香港的質疑正在升溫。他指羅奇曾長期駐港，熟悉內地和香港財經金融情況，認為他今次對中國的未來轉調，並對香港作出如此刻薄而決絕的結論，國家和香港須予深思。

他表示香港在回歸後錯過不少機會，經歷2019年的動亂、地緣政治逆轉，香港已不能以為可再尋從前範式而重拾光輝，亦不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事，便可輕易返回世界舞台中央；加上在中美角力下，香港的命運已與國家的命運緊扣一起，榮辱與共，不能返回以往中西「左右逢源」的日子，須思考如何在新地緣政治環境下，重塑中西、中外之間的橋樑角色。

指 國家不會讓香港「玩完」

張炳良認為，國家不會讓香港「玩完」，並期望香港利用特色及國際化，對國家發展作出更大貢獻，但香港要負上「港人治港」的主體責任，以前未有居安思危，現在須居危思變，關鍵在於香港在新變局下能否鞏固並善用優勢，善作戰略選擇，靈活突破。