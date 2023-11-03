張炳良：香港應平衡國安與自由多元 防範「一左二窄」

教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局長張炳良今日(3日)在《明報》撰文，指隨著國際地緣政治逆轉及本地政情驅使，香港從「左右逢源」陷入「左右為難」之尷尬，既然香港左右不了地緣政治及地域衝突，在新常態下仍可散發魅力，善用一國兩制，促進兩制共融、互助互利，強調維護國家安全與自由多元之間，不存必然矛盾；要做好平衡，防範「一左二窄」。

三大生產要素陷瓶頸

張炳良表示，政府可靠用錢去解決社會問題和投資未來（如基建、教育）的能力，出路卻不能只靠經濟和財政手段，最終迴避不了政治，因為政治決定人們對未來的信心。

他指目前香港三大生產要素，即土地、人力人才及資金均陷瓶頸。以往香港一直標榜「背靠祖國，聯通世界」的優勢，但2020年後形勢已變，在國際地緣政治逆轉及本地政情驅使下，香港已從「左右逢源」之利，陷入「左右為難」之尷尬。因美中角力和中西文化及制度衝突，西方國家現視香港為風險，外資外企減磅；而香港傳統上與西方的聯繫，在今天民族主義情緒高漲，以及新環境呈現唯恐不夠政治正確下，或構成政治與思維包袱。