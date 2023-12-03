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2023-12-03 12:51:00

張炳良：香港須向外展示制度優勢 避免走向極端

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張炳良：香港須向外展示制度優勢 避免走向極端 (資料圖片)

張炳良：香港須向外展示制度優勢 避免走向極端 (資料圖片)

前運輸及房屋局長、香港教育大學公共行政學顧問張炳良今日(3日)在商台節目表示，香港在疫後需要時間回復經濟動力，亦須加強展示制度優勢；又指港人須思考香港吸引力是否已變差，須好好把握香港向來在於自由、多元、開放的環境，以及重視市場力量的優勢。他又指，香港在疫情復常後，已整體恢復舉辦國際活動，認為香港的基本盤不變，現時只是需要時間復蘇，但同時要加強展示制度優勢，消除外圍對香港的懷疑。

張炳良：攻擊同運會言論屬「上綱上線」

張炳良今日於商台《政好星期天》表示，香港正由亂象走向新階段，要特別小心、不要走向另一極端。他以早前本港舉行同樂運動會為例，指出香港是多元社會，但有意見認為活動牽涉國家安全，「係咪又好似過分啲呢......有啲都唔關法律事，都將佢法律化」，強調有些爭議不必上升至國家安全的層次，有損香港的國際形象，直指攻擊同樂運動會的言論，認為屬「上綱上線」。

張炳良又提到，香港社會在2019年之前，存在政治撕裂、兩極化嚴重的情况，其中一端經常被指是民粹主義，而另一端有時亦有相同情况；從社會穩定性、要盡快復常而言，一定不可以令極端行為或言論出現。張亦提到，2019年的事件是悲劇，當時出現的「狂熱、瘋狂」值得細心檢討及反思，但「矯枉係咪必然過正呢？呢個就係策略問題」。

張炳良：香港須向外展示制度優勢 避免走向極端 (資料圖片)

張炳良：香港須向外展示制度優勢 避免走向極端 (資料圖片)

西方主流媒體對港看法仍負面

張炳良認為，「維護國家安全是底線」，但中央希望香港保持獨特性及國際化，「唔好令到越嚟越多人，同我哋一唔同就好似唔係朋友」。張炳良又說，現時由西方主流媒體主導的國際輿論，對港看法仍相當負面。香港有難處、受外間批評，不應「不喜不報憂」，可以改善及克服；對他人的負面評論反應不用過份太大，要正視及解決問題，同時要將香港的制度優勢、有活力的一面展現出來。

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