張炳良：香港須向外展示制度優勢 避免走向極端

前運輸及房屋局長、香港教育大學公共行政學顧問張炳良今日(3日)在商台節目表示，香港在疫後需要時間回復經濟動力，亦須加強展示制度優勢；又指港人須思考香港吸引力是否已變差，須好好把握香港向來在於自由、多元、開放的環境，以及重視市場力量的優勢。他又指，香港在疫情復常後，已整體恢復舉辦國際活動，認為香港的基本盤不變，現時只是需要時間復蘇，但同時要加強展示制度優勢，消除外圍對香港的懷疑。

張炳良：攻擊同運會言論屬「上綱上線」

張炳良今日於商台《政好星期天》表示，香港正由亂象走向新階段，要特別小心、不要走向另一極端。他以早前本港舉行同樂運動會為例，指出香港是多元社會，但有意見認為活動牽涉國家安全，「係咪又好似過分啲呢......有啲都唔關法律事，都將佢法律化」，強調有些爭議不必上升至國家安全的層次，有損香港的國際形象，直指攻擊同樂運動會的言論，認為屬「上綱上線」。

張炳良又提到，香港社會在2019年之前，存在政治撕裂、兩極化嚴重的情况，其中一端經常被指是民粹主義，而另一端有時亦有相同情况；從社會穩定性、要盡快復常而言，一定不可以令極端行為或言論出現。張亦提到，2019年的事件是悲劇，當時出現的「狂熱、瘋狂」值得細心檢討及反思，但「矯枉係咪必然過正呢？呢個就係策略問題」。