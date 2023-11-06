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2023-11-06 15:49:30

張竹君獲樹仁大學頒授榮譽博士學位 曾連續72日主持疫情簡報會

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樹仁大學頒榮譽博士學位 表揚張竹君林順潮造福社會(資料圖片)

樹仁大學頒榮譽博士學位 表揚張竹君林順潮造福社會(資料圖片)

香港樹仁大學將向張竹君醫生和林順潮醫生頒授榮譽社會科學博士，以表揚二人在專業領域的卓越成就和造福社會的莫大貢獻。

1127日舉行

頒授儀式將於1127日舉行的第49屆畢業典禮上舉行。仁大今年向1,099位本科生和研究生頒授學位。

樹仁大學頒榮譽博士學位 表揚張竹君林順潮造福社會(資料圖片) 樹仁大學頒榮譽博士學位 表揚張竹君林順潮造福社會(資料圖片) 樹仁大學頒榮譽博士學位 表揚張竹君林順潮造福社會(資料圖片)

張竹君主持疫情簡報會 廣受市民愛戴

張竹君服務衞生署超過20年，現為衞生防護中心傳染病處主任，她在20201月新冠疫情爆發初期曾與同僚親赴武漢了解相關病例、防疫措施及臨床處理。張醫生在2020年至2022年期間，因頻繁主持新冠疫情簡報會而廣受市民認識和愛戴，最高紀錄曾連續72日風雨不改主持例行簡報會，報告新增個案和疫情走勢。

林順潮為有需要者 免費驗眼施手術

林順潮是本港著名眼科醫生，同時是立法會議員及全國人大代表。他在全球首創使用虹膜周邊激光手術及角膜穿刺術治療急性青光眼。林醫生熱心公益，在1999年成立光明行動護眼基金，致力提高本港巿民的護眼知識並為有需要人士免費驗眼及施行手術。至2006年，他成立亮睛工程慈善基金，向內地基層醫院捐贈眼科儀器和提供手術培訓，留下帶不走的醫療團隊。他在深圳開辦的眼科醫院在2013年為被挖去雙眼的山西男童郭斌免費植入義眼。

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