張竹君獲樹仁大學頒授榮譽博士學位 曾連續72日主持疫情簡報會

香港樹仁大學將向張竹君醫生和林順潮醫生頒授榮譽社會科學博士，以表揚二人在專業領域的卓越成就和造福社會的莫大貢獻。

11 月 27 日舉行

頒授儀式將於11月27日舉行的第49屆畢業典禮上舉行。仁大今年向1,099位本科生和研究生頒授學位。