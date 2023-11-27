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2023-11-27 15:07:57

張竹君獲樹仁頒榮譽博士　滿懷感謝亦深感不配　盼探討疫後心理精神健康支援

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張竹君獲樹仁頒榮譽博士　盼社會探討疫後心理精神健康支援

張竹君獲樹仁頒榮譽博士　盼社會探討疫後心理精神健康支援 (羅庸軒攝)

疫情期間曾多日主持「430記者會」的衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日(27日)獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。張竹君以英語致謝辭時稱，自己既滿懷感謝亦深感不配，曾思考自己是否配得這份殊榮 ，她只是整個團隊的一員，在抗疫盡上一己力量，又感謝香港社會眾多成員曾努力不懈遵守公共衞生防疫措施，不惜為此改變生活方式。

抗疫關鍵是社會合作信任

張竹君指，大眾對這個全新的病毒極其陌生，也要面對其帶來的種種不明威脅，抗疫期間依賴整體合作和個體信任去堅守公共衞生措施。她認為，對抗疫情危機最關鍵是社會的合作和信任，包括如何說服大家接受公共衞生建議而又避免引起不必要恐慌、如何掌握公眾認知和消除社交網站謠言等，直言若未能了解大眾種種交往方式、無法改變他們行為，便很難持續而確切地保障公共衞生。

引研究稱僅25%市民生活回復疫前

防疫措施已悉數解除逾半年，張竹君引述研究指僅四分之一市民認為生活恢復疫前狀況，大眾應深入探討應為有需要人士提供哪些心理和精神健康支援，希望有一天大家可共同找到更好應對方法。

樹仁今日舉行第四十九屆畢業典禮第五節，除頒授榮譽博士學位外，亦會為新聞及傳播學系頒授學士學位。張竹君祝賀他們學業有成，亦鼓勵大家思考疫症帶來的改變，又期盼把這獎項獻給為香港抗疫作出貢獻的每一位。

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贊辭指張竹君面對刁鑽問題仍氣定神閒

樹仁新傳系系主任李家文致贊辭時，讚揚張竹君疫情期間主持記者會，讓大眾準確掌握疫情實況和進展，是抗疫的重要一環，「面對群記的刁鑽問題，嘮叨的發問，張醫生都氣定神閒，不慍不火，以柔克剛，細心和耐心的解答」，並認為她最長連續72日主持記者會的專業精神實屬難得。

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林順潮同獲頒授榮譽博士

全國人大代表、立法會議員林順潮亦一同獲頒授榮譽博士學位，仁大協理學術副校長李允安致辭稱，林順潮卓越成就的背後，是他對醫學的熱愛和對社會的關懷，形容其無愧「仁心仁術」四字，與仁大「樹德立仁」的理念相契合。樹仁月初公布結果時提到，本身是眼科醫生林順潮，樹仁指他熱心公益，在1999年成立光明行動護眼基金，為有需要人士免費驗眼及施行手術，並在2006年成立亮睛工程慈善基金，向內地基層醫院捐贈眼科儀器和提供手術培訓。

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全國人大代表、立法會議員林順潮，亦獲頒授榮譽博士學位。 香港樹仁大學今日舉行畢業典禮。(羅庸軒攝) 香港樹仁大學今日舉行畢業典禮。(羅庸軒攝) 香港樹仁大學今日舉行畢業典禮。(羅庸軒攝) 香港樹仁大學今日舉行畢業典禮。(羅庸軒攝)
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