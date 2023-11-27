張竹君獲樹仁頒榮譽博士　滿懷感謝亦深感不配　盼探討疫後心理精神健康支援

疫情期間曾多日主持「430記者會」的衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日(27日)獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。張竹君以英語致謝辭時稱，自己既滿懷感謝亦深感不配，曾思考自己是否配得這份殊榮 ，她只是整個團隊的一員，在抗疫盡上一己力量，又感謝香港社會眾多成員曾努力不懈遵守公共衞生防疫措施，不惜為此改變生活方式。

抗疫關鍵是社會合作信任

張竹君指，大眾對這個全新的病毒極其陌生，也要面對其帶來的種種不明威脅，抗疫期間依賴整體合作和個體信任去堅守公共衞生措施。她認為，對抗疫情危機最關鍵是社會的合作和信任，包括如何說服大家接受公共衞生建議而又避免引起不必要恐慌、如何掌握公眾認知和消除社交網站謠言等，直言若未能了解大眾種種交往方式、無法改變他們行為，便很難持續而確切地保障公共衞生。