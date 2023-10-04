張翔發聲明斥指控誹謗 港大校委會取消特別會議

香港大學管理層爆出內部紛爭。校長張翔被指涉及數宗管理不當事件，要求出席原定昨日召開的校委會特別會議。張翔日前去信校委會，稱由於涉及嚴重指控，要求押後會議，並提出由律師陪同出席會議；又於深夜發聲明，稱指控對他構成嚴重誹謗。據了解原定昨日舉行的特別會議最終取消。特首行政長官李家超回應事件指，得悉港大正處理一些投訴事件，又指大學管理事宜屬內部事務，相信大學有能力處理。

李家超：大學有能力處理

本身是港大當然校監的行政長官李家超昨日出席行政會議前回應事件，指按現有制度，大學管理事宜屬內部事務，應交由校委會及校長各司其職負責，相信大學有能力處理事件；強調任何投訴或事項，都必須按既定程序和原則、公平公正處理。

港大校委會本科生代表戚由康發聲明，指他與其他校務委員日前收到「吹哨者」提供的大學內部文件，指控張翔涉嫌不當管理大學財產；又稱指控若屬實，將嚴重損害大學的聲譽及利益，亦可能導致刑事及民事法律責任，要求校委會從速處理，並成立調查委員會，查明真相。

港大校董會10名成員昨晚發表公開聯署聲明，要求解除有關投訴事項的保密要求，並公開有關文件予校內、外的持份者評斷，以及成立獨立調查委員會作公開聆訊。

消息指，張翔前日透過律師向校委會發信，指因涉及極嚴重指控，需足夠時間準備回應，要求會議延後4至6周，並提出要帶同律師赴會。張翔深夜發聲明，指有造謠者一再將校內的機密通訊和內部資料外洩，並斷章取義、蓄意扭曲事實，矛頭直指港大及他本人，認為是有人有組織地蓄意而為。他又指，有關指控或涉違法行為，並對他構成嚴重誹謗，決定委託律師索取專業法律意見。

張翔確認接獲通知出席特別會議，指前日委託律師以電郵方式要求校委會將會議押後，讓他有足夠時間掌握所有事實背景和索取法律意見，但電郵內容在一小時後已外洩予傳媒，對此感極度遺憾。

港大原定昨召開特別會議，處理涉張翔的數宗管理不當的投訴，包括招聘副校長和醫學院院長、校方處理企業捐款的手法等。