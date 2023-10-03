張翔稱管理不當指控屬誹謗 消息指今日校委會特別會議取消 李家超：港大有能力處理內部事務

香港大學校長張翔被指涉及數宗管理不當事件，被要求出席原定今日召開的校委會特別會議。張翔深夜發聲明稱指控對他構成嚴重誹謗。最新消息指原定今日的特別會議已取消。

本身是港大當然校監的行政長官李家超今早出席行政會議前回應，得悉港大正處理一些投訴事件，指根據現有制度，大學管理事宜屬內部事務，應交由校委會及校長各司其職負責，他相信大學應可以有能力處理。他強調大學管理應符合公眾的期望或預期，強調任何投訴或事項，都必須按既定程序和原則、公平公正處理。

要求會議延後4至6周 提出帶律師赴會

消息指，張翔昨透過律師向校委會發信，指因涉及極嚴重指控，需足夠時間準備回應，要求會議延後4至6周，並提出要帶律師赴會。

張翔深夜發聲明，提到有造謠者一再將校內的機密通訊和內部資料外洩，並斷章取義、蓄意扭曲事實，矛頭直指港大以及他本人，認為是有人有組織地蓄意而為。他又指有關指控可能涉及違法行為，並對他構成嚴重誹謗，決定委託律師索取專業法律意見。

張翔確認接獲通知出席特別會議，因準備時間只有一個工作日，故昨天下午委託律師以電郵方式要求校委會將會議押後，讓他有足夠時間掌握所有事實背景，和索取法律意見，但電郵內容在短短一小時後已被外洩給傳媒，對此感極度遺憾。

對於港大接收內地企業獎學金款項的投訴，港大發言人指捐款符合兩地法規。對於豁免招標聘用美國獵頭公司，港大指符合採購程序，經過招標委員會審核和批准。

本科生代表促公開調查 解除保密限制

港大學委（本科生代表）戚由康表示，包括他在內的校委分別收到大學內部文件，指控張翔涉不當管理大學財產。他認為唯有公平、公正、公開的調查方可令事件水落石出，支持校委會根據港大條例成立調查委員會，查明事件真相，又會動議要求校委會解除保密限制。