張翔：「有心人」或對改革持不同意見引致匿名投訴 港大要與劍橋哈佛齊名

香港大學早前引發校政風波，校委會成立專責小組，調查對於校長張翔的匿名投訴。張翔接受報章專訪時首次現身回應，指事件實屬不幸，但有時也很難避免這些事件，可能有些「有心人」對大學的成就和改革有不同意見。他對指控感到遺憾和痛心，認為事件已損害了港大聲譽，期望小組最後能得出公正的結果。 國際化非只找外國人來讀書和教學 施政報告提出將香港建設成「國際教育樞紐」，對於如何吸引海外學生維持國際化，張翔認為大學首先要維持卓越學術水準，又稱真正國際化非只是找外國人來讀書和教學，而是大學及學生的視野亦要國際化，形容香港過往很循規蹈矩，但要與時俱進。他舉例如行政程序，在他剛到港大時，聘請博士後研究員要走很多程序，但很多國家已經簡化程序，搶先聘用人才。

張翔：打鐵還需自身硬 大學非本地生以內地生為主，張翔認為是全球現象，他提及有次到哈佛大學演講後參觀，問教授怎會有那麼多中國留學生，對方說正因為中國有很多優秀的學生。張翔稱吸引歐美等其他地區的學生同樣重要，港大會繼續宣傳優勢。不過張翔認為「打鐵還需自身硬」，只要做好學術水準，自然吸引到海外學生。他又歡迎政府計劃興建「北都大學教育城」，透露大學期望屆時能建立國際校區，吸引更多海外的優秀學者和學生加入。

張翔：「有心人」或對改革持不同意見引致匿名投訴 港大要與劍橋哈佛齊名

張翔：內功好自然功夫好 最近在QS亞洲大學排名，港大超越新加坡國立大學，排名亞洲第2。張翔形容排名只是學術成果的「副產品」，「就像練功夫一樣，內功好自然功夫好」。他指未來要讓港大成為與劍橋、哈佛齊名的世界頂尖大學，指港大未來要發展具優勢而且對世界有持久影響的研究，要做到「10年、50年後仍有人知和看」。被問到哪些學科是港大可視作具有優勢以重點發展，他舉例以醫學為例，微生物學系講座教授袁國勇發現新冠病毒人傳人、發明噴鼻式新冠疫苗，都值得港人驕傲，形容港大對傳染病的研究，已經屬世界領導地位。