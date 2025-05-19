張翔：香港應堅持開放多元國際化 否則與內地城市無分別

香港大學校長張翔表示，美國總統特朗普介入頂尖大學校政及削減資助，這些對香港而言是機會，是一個好的時間、好的窗口吸納海外人才。他提到，有學者本來要去美國，因近期變化改變主意，也有內地學生收到美國普林斯頓大學或英國劍橋大學取錄，最終改到港大。

本地學者大學教員佔八成並不健康

張翔接受報章訪問表示，香港有些地方太保守，因為希望保障自身利益、不想外人來，以前本地學者大學教員可能佔八成，並不健康，他提醒香港應堅持開放、多元化及國際化，否則與內地城市無分別。但表示，內地及新加坡大學同時競爭延攬學者，例如納米科學家、哈佛大學前化學系講座教授利伯，近日獲清華大學深圳國際研究生院聘任，對方本身有意來港，清華給予的條件可能較好，工資應該較高，香港住屋及小孩入學等方面，都是挑戰。