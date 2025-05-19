張翔：香港應堅持開放多元國際化 否則與內地城市無分別

香港大學校長張翔表示，美國總統特朗普介入頂尖大學校政及削減資助，這些對香港而言是機會，是一個好的時間、好的窗口吸納海外人才。他提到，有學者本來要去美國，因近期變化改變主意，也有內地學生收到美國普林斯頓大學或英國劍橋大學取錄，最終改到港大。
本地學者大學教員佔八成並不健康
張翔接受報章訪問表示，香港有些地方太保守，因為希望保障自身利益、不想外人來，以前本地學者大學教員可能佔八成，並不健康，他提醒香港應堅持開放、多元化及國際化，否則與內地城市無分別。但表示，內地及新加坡大學同時競爭延攬學者，例如納米科學家、哈佛大學前化學系講座教授利伯，近日獲清華大學深圳國際研究生院聘任，對方本身有意來港，清華給予的條件可能較好，工資應該較高，香港住屋及小孩入學等方面，都是挑戰。
AI改變大學教研模式 新生必修掌握概念
對於人工智能AI的發展，張翔說，AI已改變大學的教學、研究模式，港大在9月起，要求新生必修「人工智能素養微證書」，該課程本學年起已試行，佔3學分，旨在讓學生掌握AI概念，並學習評估AI帶來的影響，港大亦願意擔當領導角色，引導全港中小學發展AI，包括推展課程讓各中小學受惠。
8大互相通報製作假學歷中介
另外，因應去年發生多宗「假學歷」個案，張翔表示，港大現已有一套比較好的機制處理，要求所有申請人須對其所有提交的證明負責，即使申請人成功入學，日後一旦被查出行使假學歷證明，也會面臨被開除學籍，甚至法律刑責的後果，他又批評協助學生造假的中介機構是「罪魁禍首」，八間大學會互相通報涉及製作假學歷的中介名稱，加強防範。
校政風波已經過去
對於港大早前的校政風波，張翔在訪問中形容有關階段已經過去，現在港大在校委會領導下，一切都走上正軌。
原文刊登於 香港電台