張舉能稱法院非檢控機關延伸 平衡保權利護國安不易

司法機構舉行法律年度開啟典禮，終審法院首席法官張舉能表示，在保障基本權利與維護國家安全之間，往往存在一定的張力，但司法機構對兩者始終堅守秉持；又指保障基本權利往往要在個人自由與集體安全之間、個人權利與國家責任之間權衡，重申法官行事受法律原則約束，不為政治目的。
張舉能於典禮致辭時，重申司法獨立是香港法治核心所在，而在保障基本權利與維護國家安全之間亦存有張力，形容基本權利的保障不可簡單化或一維之事，在兩者之間取得平衡殊非易事，個別案件的裁決結果或時有爭議。然而，他強調對某項法律條文或法庭判決持有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治期望或社會氛圍削弱，全然是另一回事，又指法院本位是法律守護者，並非輿論仲裁者及檢控機關的延伸。
張官：狹窄角度評法治屬誤解
張官又提到，從宏觀角度看國安案只佔法院工作的一小部分，司法機構負責的司法工作範疇相當廣泛，以終審法院為例，過去兩年已審理多宗在不同範疇甚具影響的案件，形容司法機構在社會活動上，幾乎方方面面擔當維護公義的核心角色。他認為，若只聚焦備受矚目的國安或公共秩序案，從狹窄角度對香港法治或司法獨立狀況作以偏概全結論，是誤解司法機構角色與職責全貌。
律政司長林定國指，外國知名法官參與終審法院工作，除香港受惠亦對所有普通法地區有好處，惟有主要來自海外的人士試圖向他們施加不當壓力，要求他們與香港法院撇清關係，令人十分遺憾，重申政府會全力支持日後繼續委任和保留外籍非常任法官。
杜淦堃：應審慎運用新國安法例權利
3年任期即將屆滿的大律師公會主席杜淦堃就提到，維護國安具有「根本重要性」，但強調應以審慎和相稱的方式運用新國安法例下的權利，政府務必證明香港是尊重公民權利的司法管轄區，各級別官員及公職人員亦必須能夠表明他們是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使有關權力。他重申，大律師公會是專業團體，有一種比起自身和會員執業更具價值的使命和責任，又寄語新任主席能夠克服困難。
湯文龍稱藉評論施壓法官蔑視法治
去年就任香港律師會會長的湯文龍指，必須緊記公開評論正審訊或上訴的案件，有違「迴避待決案件」原則，如有人作出評論以向法官施壓，是公然妨礙司法公正和蔑視法治，同時呼籲業界應擔當教育角色，釐清公開評論對業內管治制度的誤解。