張舉能稱法院非檢控機關延伸 平衡保權利護國安不易

司法機構舉行法律年度開啟典禮，終審法院首席法官張舉能表示，在保障基本權利與維護國家安全之間，往往存在一定的張力，但司法機構對兩者始終堅守秉持；又指保障基本權利往往要在個人自由與集體安全之間、個人權利與國家責任之間權衡，重申法官行事受法律原則約束，不為政治目的。 張舉能於典禮致辭時，重申司法獨立是香港法治核心所在，而在保障基本權利與維護國家安全之間亦存有張力，形容基本權利的保障不可簡單化或一維之事，在兩者之間取得平衡殊非易事，個別案件的裁決結果或時有爭議。然而，他強調對某項法律條文或法庭判決持有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治期望或社會氛圍削弱，全然是另一回事，又指法院本位是法律守護者，並非輿論仲裁者及檢控機關的延伸。

張官：狹窄角度評法治屬誤解 張官又提到，從宏觀角度看國安案只佔法院工作的一小部分，司法機構負責的司法工作範疇相當廣泛，以終審法院為例，過去兩年已審理多宗在不同範疇甚具影響的案件，形容司法機構在社會活動上，幾乎方方面面擔當維護公義的核心角色。他認為，若只聚焦備受矚目的國安或公共秩序案，從狹窄角度對香港法治或司法獨立狀況作以偏概全結論，是誤解司法機構角色與職責全貌。 律政司長林定國指，外國知名法官參與終審法院工作，除香港受惠亦對所有普通法地區有好處，惟有主要來自海外的人士試圖向他們施加不當壓力，要求他們與香港法院撇清關係，令人十分遺憾，重申政府會全力支持日後繼續委任和保留外籍非常任法官。