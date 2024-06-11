張舉能：指法官裁決受政治考慮影響說法屬嚴重指控　不應輕率作出

張舉能重申，香港司法機構感謝岑耀信勳爵過去對終審法院工作的貢獻，但強調司法機構不評論尚在進行司法程序的案件，包括有可能上訴的案件，亦不會評論其他人對有關案件的意見，強調司法機構尊重任何人對案件持有個人意見的權利，但公開發表的意見，可能會對法庭執行司法工作，構成壓力或干預。因此，即使要發表意見，亦必須極度審慎。

聲明又指出，所有級別的法官均應恪守司法誓言，公正及獨立地按照法律和證據對案件作出裁決，事實上他們也的確如此。任何指稱法官的裁決，受到或可能受到政治或其他外來考慮影響的說法都屬嚴重指控，必須理據具體且充分，絕不應輕率作出。

法庭裁決可按照適用程序進行上訴

聲明提到，保障基本權利和維護國家安全之間經常存在張力，而兩者皆是香港司法機構一直致力恪守的使命。在個別案件中取得適切的平衡並不容易，案件結果亦偶爾引起爭議。不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事，兩者不能混為一談。