張舉能：法官遭受制裁或報復威脅　與法治背道而馳絕不能接受

張舉能：不應將法官個人與其決定混為一談 絕不能接受遭制裁或報復威脅

2024年法律年度開啟典禮今日在香港大會堂舉行，終審法院首席法官張舉能致辭指，完全可接受大眾評論或批評法官的決定，但將法官個人與其決定混為一談，便不利於普通法制度的成功。他亦認為法官遭受制裁或報復的威脅，實與法治背道而馳，絶對不能接受。 張舉能提到，當法庭作出具爭議性或不合部分人心意的決定，社會批評法官的決定是一回事，但質疑法官的誠信或其專業上的持平公正卻是另一回事。他補充，假如某項判決裁定政府敗訴，而政府像其他訴訟人般提出上訴，是正常不過。而將法庭個別判決與司法機構相提並論，對普通法制度的穩健亦無裨益。當法庭作出不受歡迎甚或是錯誤的決定時，並不代表司法體系或司法機構運作失效，或需要進行變革。法院體制設有多級上訴程序，正是體會到理性的人有時也會觀點各異，有可能出現錯誤。

絕不能接受法官遭制裁 張舉能續指，法官必須能夠在不受干擾或非正當壓力下，對案件作出判決，對司法獨立至關重要。所以，絕不能接受當法官只是在履行其司法職務時，卻遭受制裁或報復的威脅。他提到法院在過去一、兩年所裁決的案件，包括終審法院法官之間持有不同意見的裁決，已顯然證明法官工作表現高度專業、思考獨立，並且忠於法律。

對於涉及國家安全的案件，張舉能指法庭不會盲目將所有被告人定罪，或在定罪後判處最高刑罰。相反，法庭在嚴格公平地按照港區國安法執行司法工作時，會按照港區國安法第4及第5條的規定，充分尊重所有基本權利。法庭不會屈服於任何壓力而作出有罪或無罪的裁決，亦不會理會任何形式的滋擾或威脅。



張舉能提及過去數年，常被人透過港區國安法的棱鏡，來審視司法機構的工作。以這種眼光看待司法工作，乃至香港的法治及司法獨立的現狀，必然產生非常狹隘，甚至失實的看法。但無論別人對法律制度提出怎樣的說法或評論，有一點社會大眾可以肯定的是，法院及法官將繼續履行憲制責任，以無懼、無偏、無私、無欺的精神，公正有效地主持正義。

法官工作方面，張舉能形容既忙碌亦充滿挑戰，且不時需承受壓力和忍受孤獨。但與此同時，法官的工作絕對饒具意義，能賦予真正的滿足感和回報。這不是一份人人都適合的職業，實際上不只是一份職業，更是一份呼召，等待着熱心服務社會者的回應。 林定國指司法權無受損害 律政司司長林定國亦在典禮上致辭，指每當法院聆訊涉及國家安全事宜，司法機構都必須獨立行使審判權。不過，很多人不求甚解便妄下定論，任何有意求真而又理性客觀的旁觀者都會發現，沒有絲毫證據顯示司法機構獨立的司法權在涉及國家安全的案件中受到損害。