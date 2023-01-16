張舉能：法庭職責是嚴格依照法律　擬今年推司法程序直播

終審法院首席法官張舉能今日(16日)在法律年度開啟典禮致辭表示，法院的角色是忠實地應用法律，並必須尊重和維護國家憲法底下特區的憲制秩序。縱使法院判決有時無可避免地會產生政治影響，張官指法院職能並非制定公共政策或作政治決定，重申社會清晰和準確理解司法機構的角色和職能非常重要。張官又稱，司法機構目標今年現場直播部分法庭程序，以及考慮數年後全面推行電子訴訟。 張官：社會誤解法庭或致不切實際期望 事隔兩年，法律年度開啟典禮恢復在中環香港大會堂舉行，張舉能致辭前先在愛丁堡廣場檢閱警察儀仗隊。張官致辭時提到，社會如誤解司法機構職能，或使人對法庭抱有不切實際期望，不利維持公眾對本港司法制度的信心，亦無助維護法治。張官指，法庭在權衡各項考慮因素後作出的判決，結果未必人人滿意，但不代表法庭未有盡職能，公平公正地執行司法工作。 張舉能檢閱香港警察儀仗隊

強調法庭對任何人一視同仁 就司法機構主要職能，張舉能表示，首要角色在於維護法治、嚴格依照法律執行司法工作，強調法庭對任何人均一視同仁、工作時須摒除個人觀點。張官稱，制定公共政策和作出政治決定，是政府管治香港的功能和職責一部分，只有當某項政策或決定在訴訟被質疑違反《基本法》或《香港人權法案》等，法庭才需扮演角色，惟不代表法庭在政治上介入制定或廢除任何政府政策，或以政治而非法律作判決等。張官強調，法院必須尊重並且維護國家憲法底下特區的憲制秩序，有責任充分行使司法管轄權，處理屬於法院管轄權範圍的案件。 法庭作判決時往往會參考案例，張官指，法院不時會因應案件具體情況制定法律，並適當情況下藉着採納及引用相若判例，並據此類推，制定及擴展法律，最終讓陳舊及過時的案例，由更切合現今情況的新案例漸漸取代。不過，張官重申大前提是詮釋須符合立法原意、不會強行扭曲法律條文原意，法院只是要忠實地應用法律。然而，有見《基本法》憲法地位及重要性，法院在詮釋《基本法》時會格外審慎。

目標今年推行司法程序直播 另外，張官稱司法機構正探討現場直播選定的司法程序，以進一步增加法庭程序透明度、加強公眾信心等，目標今年就部分程序或於某些法院級別推行，惟要深思慎慮直播內容或被不當使用、法官或法律代表遭「起底」等合理關注。同時，法庭考慮在指定時間後，規定有法律代表的訴訟人，除在特定情況下獲豁免外，必須以電子形式進行訴訟。