強制檢測｜兆畦苑、梨木樹邨、竹園邨等大廈上榜　20個地點納公告 (附名單)

第五波疫情嚴峻，食物及衞生局今日(3月29日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月16日至3月29日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在3月30日至3月31日期間接受檢測。

沙田博康邨博達樓

觀塘順安邨安逸樓

沙田沙角邨銀鷗樓A座至C座

屯門大興邨興輝樓

上水天平邨天賀樓

慈雲山慈民邨民裕樓

屯門兆畦苑兆強閣

慈雲山慈正邨正和樓

大埔運頭塘邨運亨樓

天水圍天瑞邨瑞龍樓

葵涌葵盛東邨盛富樓

葵涌石蔭邨智石樓

將軍澳寶林邨寶寧樓

黃大仙竹園南邨秀園樓

九龍城美東邨美德樓

柴灣小西灣邨瑞強樓

大埔大元邨泰怡樓

天水圍天澤邨澤宇樓

青衣長青邨青梅樓

荃灣梨木樹邨5座

政府明日(3月30日)將於青衣長康邨康豐樓和康祥樓對出籃球場重開流動採樣站，位於荃灣梨木樹邨榮樹樓對出空地及秀茂坪順安邨安頌樓旁空地、迦密梁省德學校對出的流動採樣站，會延長服務日期至3月31日。

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月29日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。