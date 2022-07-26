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2022-07-26 22:56:38

強制檢測｜半山寶威閣、芬園警務宿舍等65住宅納公告 (附名單)

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檢測

政府公布，有65個指明地方被納入強制檢測公告。 (資料圖片)

政府今日(7月26日)發出強制檢測公告，因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在深水埗、天水圍及柴灣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有七個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月27日或7月28日接受檢測。

曾於7月20日至7月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大圍豐盛苑榮盛閣 
  • 大埔富善邨善翠樓 
  • 屯門新圍苑新珮閣
  • 大埔大元邨泰樂樓
  • 長沙灣元州邨元智樓
  • 上水清河邨清朗樓
  • 馬鞍山欣安邨欣喜樓
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 將軍澳裕明苑裕昌閣
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 深水埗富昌邨富悅樓
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 馬鞍山利安邨利豐樓
  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 藍田德田邨德盛樓
  • 沙田禾輋邨康和樓
  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 2 座
  • 荃灣愉景新城 11 座
  • 大圍美城苑暉城閣
  • 將軍澳尚德邨尚禮樓
  • 牛頭角彩德邨彩義樓
  • 鑽石山鳳德邨黛鳳樓
  • 秀茂坪寶達邨達康樓
  • 將軍澳健明邨健華樓
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 沙田禾輋邨協和樓
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 沙田博康邨博達樓
  • 大圍顯徑邨顯富樓
  • 長沙灣元州邨元滿樓
  • 葵涌葵馥苑安葵閣 
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 青衣長青邨青楊樓
  • 半山區柏道 4 號寶威閣 B 座
  • 大圍新翠邨新偉樓
  • 將軍澳清水灣半島 6 座
  • 將軍澳英明苑明亮閣
  • 屯門富泰邨頌泰樓
  • 將軍澳英明苑明達閣
  • 西灣河嘉亨灣 1 座
  • 香港仔香港仔中心海珠閣
  • 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座
  • 筲箕灣東熹苑逸熹閣
  • 天水圍天悅邨悅榮樓
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 天水圍天華邨華悅樓
  • 牛頭角彩德邨彩仁樓
  • 荃灣梨木樹邨樂樹樓
  • 石硤尾白田邨詠田樓
  • 紅磡昇御門 1 座
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
  • 元朗朗屏邨珠屏樓
  • 屯門恒福花園 6 座
  • 屯門友愛邨愛廉樓
  • 柴灣富景花園 7 座
  • 柴灣富景花園 8 座
  • 柴灣富景花園 9 座
  • 柴灣富景花園 10 座
  • 天水圍天恒邨恒通樓
  • 天水圍天恒邨恒運樓
  • 深水埗匯璽 III 8 座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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