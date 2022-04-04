強制檢測｜啟晴邨滿晴樓等上榜　25個指明地點納公告 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衛生局今日(4月4日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月22日至4月4日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月5日至4月6日期間接受檢測。

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當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衛生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衛生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。