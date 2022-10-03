強制檢測｜天后栢景臺一座38人違強檢公告 多達23人罰1萬

運輸署今日聯同北角警區和衞生署，在天后天后栢景臺一座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約8時開始，至上午約11時結束，共檢查了約475名受檢人士，當中38人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測；政府亦向其中23人發出了10,000元定額罰款通知書。

何文田俊民苑文明閣6人違強檢公告4人罰1萬

另外，教育局今日亦聯同九龍城警區和衞生署，在何文田俊民苑文明閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約8時開始，至上午約11時結束，共檢查了138名受檢人士，當中6人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測；政府亦向其中4人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款(50,000元)及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。政府明白執法過程可能為一些居民帶來不便，希望市民諒解，亦同時感謝市民及相關機構的支持和合作。