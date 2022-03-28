強制檢測｜寶林邨、恆安邨、小西灣邨等大廈上榜　20個地點納公告 (附名單)

第五波疫情嚴峻，食物及衞生局今日(3月28日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月15日至3月28日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在3月29日至3月30日期間接受檢測。

柴灣小西灣邨瑞明樓

沙田沙角邨雲雀樓

上水清河邨清平樓

屯門大興邨興耀樓

將軍澳寶林邨寶仁樓

葵涌安蔭邨祥蔭樓

天水圍天慈邨慈心樓

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

青衣長發邨敬發樓

馬鞍山利安邨利華樓

將軍澳唐明苑唐富閣

荃灣梨木樹邨榮樹樓

馬鞍山恆安邨恆月樓

荃灣象山邨秀山樓

大埔富善邨善鄰樓

粉嶺雍盛苑雍萃閣

將軍澳翠林邨雅林樓

藍田碧雲道225號康盈苑

葵涌荔景邨日景樓

筲箕灣東欣苑歡欣閣

政府表示，明日(3月29日)將於荃灣梨木樹邨榮樹樓對出空地增設流動採樣站。

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。