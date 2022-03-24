強制檢測｜日後或更多大廈納公告　防護中心：康復後3個月內或可豁免檢疫

第五波疫情持續，政府兩日前重啟強制檢測，至今共20幢大廈納入強制檢測公告。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，目前主要集中將住宅大廈納入公告，準則為過去7天錄得超過50宗個案，而且未有被圍封檢測的大廈，但日後不排除修改有關準則，並每天納入對於10幢大廈。對於防護中心總監徐樂堅昨指，確診者於3個月內只可豁免強制檢測，而未有其他豁免，歐家榮回應指，一般情況下康復後3個月內若家人受感染，有關人士會被列為家居接觸者，並獲發檢疫令，但防護中心會檢視每個個案，或會取消有關人士的檢疫令。

歐家榮指，由於強制檢測公告於兩日前才重啟，但首階段的強制檢測期限尚未完結，因此防護中心未有該些大廈的最新確診數字，並提到日後會按檢測能力將更多大廈納入公告，亦有機會調低納入公告的標準，達致「應檢盡檢」，但強調不會揀選過多的大廈，否則能力配合不到便會對市民造成不便。

被問到確診者康復後是否可享豁免檢疫，歐家榮指，確診者康復後會傳染性低，而且不會再短時間內重新感染同一種病毒，但考慮到康復3個月後有機會再次染疫，或感染另一種變種病毒，因此屆時康復者的家人中招，是會被列為密切接觸者，在一般情況下再次接受檢疫；但在3個月內則會先獲發檢疫令，再按實際情況決定是否取消。

已分配口服藥予私家醫院

至於中西藥合作方面，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指，局方一直有相關經驗，並提到亞博館內的長者本身有其他疾病，例如便秘及咳嗽未清等，使用中醫藥對他們有幫助。他強調，當局有相關指引，包括處方藥物時會先檢視血液報告等。他又指，現時局方已經向私家醫院分配口服藥，並須按局方指引處方予患者，並會考慮會否分配予私家醫生。