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2022-07-25 21:50:32

強制檢測｜映灣園、盈翠半島等65住宅納公告　有地方須強檢兩次 (附名單)

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映灣園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

映灣園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(7月25日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月26日或7月27日接受檢測。

曾於7月19日至7月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔大元邨泰怡樓
  • 天水圍天盛苑盛泉閣
  • 西灣河欣景花園1座
  • 觀塘安達邨智達樓
  • 筲箕灣耀興道63號東霖苑
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 赤柱龍德苑晉德閣
  • 荃灣楊屋道138號樂悠居
  • 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
  • 天水圍天盛苑盛麗閣
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 紅磡紅磡邨紅日樓
  • 天水圍天耀一邨耀逸樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 柴灣環翠邨利翠樓
  • 馬鞍山錦英苑錦智閣
  • 大圍美林邨美楊樓
  • 天水圍天逸邨逸池樓
  • 大埔海日灣II 10座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 將軍澳彩明苑彩富閣
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
  • 牛頭角樂華南邨奐華樓
  • 藍田廣田邨廣軒樓
  • 元朗新時代廣場9座
  • 葵涌葵盛東邨盛富樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居4座
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 沙田沙角邨魚鷹樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
  • 大埔新興花園康智閣
  • 東涌逸東二邨勤逸樓
  • 藍田碧雲道225號康盈苑
  • 鰂魚涌康山花園7座
  • 東涌映灣園映濤軒6座
  • 屯門良景邨良俊樓
  • 葵涌葵聯邨聯逸樓
  • 青衣盈翠半島10座
  • 青衣青衣邨宜偉樓
  • 將軍澳新都城都會豪庭4座
  • 上水彩園邨彩屏樓
  • 大埔怡雅苑怡順閣
  • 深水埗麗安邨麗廉樓
  • 荃灣寶石大廈3座
  • 粉嶺華明邨信明樓
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 牛頭角淘大花園J座
  • 沙田希爾頓中心A座
  • 荃灣荃景圍200號千里台
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 將軍澳尚德邨尚仁樓
  • 大埔太和邨愛和樓
  • 青衣青怡花園4座
  • 上水寶石湖邨珊瑚樓
  • 柴灣富景花園4座
  • 柴灣富景花園5座
  • 天水圍天恒邨恒翠樓
  • 天水圍天恒邨恒智樓
  • 柴灣富怡花園1座
  • 柴灣樂軒臺4座
  • 柴灣興華二邨和興樓

此外，7月17日至7月25日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須分別在7月26日或27日及7月31日或8月1日，接受強制檢測：

  • 聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊　跑馬地桂成里14號誠和閣地下

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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