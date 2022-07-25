強制檢測｜映灣園、盈翠半島等65住宅納公告　有地方須強檢兩次 (附名單)

政府今日(7月25日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月26日或7月27日接受檢測。

曾於7月19日至7月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔大元邨泰怡樓

天水圍天盛苑盛泉閣

西灣河欣景花園1座

觀塘安達邨智達樓

筲箕灣耀興道63號東霖苑

東涌迎東邨迎趣樓

赤柱龍德苑晉德閣

荃灣楊屋道138號樂悠居

油塘鯉魚門邨鯉隆樓

天水圍天盛苑盛麗閣

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

牛池灣彩雲二邨啟輝樓

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

紅磡紅磡邨紅日樓

天水圍天耀一邨耀逸樓

荃灣爵悅庭北爵軒

柴灣環翠邨利翠樓

馬鞍山錦英苑錦智閣

大圍美林邨美楊樓

天水圍天逸邨逸池樓

大埔海日灣II 10座

荃灣石圍角邨石翠樓

將軍澳彩明苑彩富閣

香港仔田灣邨田健樓

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

牛頭角樂華南邨奐華樓

藍田廣田邨廣軒樓

元朗新時代廣場9座

葵涌葵盛東邨盛富樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居4座

屯門湖景邨湖月樓

沙田沙角邨魚鷹樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓

大埔新興花園康智閣

東涌逸東二邨勤逸樓

藍田碧雲道225號康盈苑

鰂魚涌康山花園7座

東涌映灣園映濤軒6座

屯門良景邨良俊樓

葵涌葵聯邨聯逸樓

青衣盈翠半島10座

青衣青衣邨宜偉樓

將軍澳新都城都會豪庭4座

上水彩園邨彩屏樓

大埔怡雅苑怡順閣

深水埗麗安邨麗廉樓

荃灣寶石大廈3座

粉嶺華明邨信明樓

沙田碩門邨喜碩樓

牛頭角淘大花園J座

沙田希爾頓中心A座

荃灣荃景圍200號千里台

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

將軍澳尚德邨尚仁樓

大埔太和邨愛和樓

青衣青怡花園4座

上水寶石湖邨珊瑚樓

柴灣富景花園4座

柴灣富景花園5座

天水圍天恒邨恒翠樓

天水圍天恒邨恒智樓

柴灣富怡花園1座

柴灣樂軒臺4座

柴灣興華二邨和興樓

此外，7月17日至7月25日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須分別在7月26日或27日及7月31日或8月1日，接受強制檢測：

聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊 跑馬地桂成里14號誠和閣地下

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。