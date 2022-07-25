強制檢測｜映灣園、盈翠半島等65住宅納公告　有地方須強檢兩次 (附名單)

政府今日(7月25日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月26日或7月27日接受檢測。
曾於7月19日至7月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔大元邨泰怡樓
- 天水圍天盛苑盛泉閣
- 西灣河欣景花園1座
- 觀塘安達邨智達樓
- 筲箕灣耀興道63號東霖苑
- 東涌迎東邨迎趣樓
- 赤柱龍德苑晉德閣
- 荃灣楊屋道138號樂悠居
- 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
- 天水圍天盛苑盛麗閣
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 紅磡紅磡邨紅日樓
- 天水圍天耀一邨耀逸樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 柴灣環翠邨利翠樓
- 馬鞍山錦英苑錦智閣
- 大圍美林邨美楊樓
- 天水圍天逸邨逸池樓
- 大埔海日灣II 10座
- 荃灣石圍角邨石翠樓
- 將軍澳彩明苑彩富閣
- 香港仔田灣邨田健樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 牛頭角樂華南邨奐華樓
- 藍田廣田邨廣軒樓
- 元朗新時代廣場9座
- 葵涌葵盛東邨盛富樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居4座
- 屯門湖景邨湖月樓
- 沙田沙角邨魚鷹樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
- 大埔新興花園康智閣
- 東涌逸東二邨勤逸樓
- 藍田碧雲道225號康盈苑
- 鰂魚涌康山花園7座
- 東涌映灣園映濤軒6座
- 屯門良景邨良俊樓
- 葵涌葵聯邨聯逸樓
- 青衣盈翠半島10座
- 青衣青衣邨宜偉樓
- 將軍澳新都城都會豪庭4座
- 上水彩園邨彩屏樓
- 大埔怡雅苑怡順閣
- 深水埗麗安邨麗廉樓
- 荃灣寶石大廈3座
- 粉嶺華明邨信明樓
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 牛頭角淘大花園J座
- 沙田希爾頓中心A座
- 荃灣荃景圍200號千里台
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 將軍澳尚德邨尚仁樓
- 大埔太和邨愛和樓
- 青衣青怡花園4座
- 上水寶石湖邨珊瑚樓
- 柴灣富景花園4座
- 柴灣富景花園5座
- 天水圍天恒邨恒翠樓
- 天水圍天恒邨恒智樓
- 柴灣富怡花園1座
- 柴灣樂軒臺4座
- 柴灣興華二邨和興樓
此外，7月17日至7月25日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須分別在7月26日或27日及7月31日或8月1日，接受強制檢測：
- 聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊 跑馬地桂成里14號誠和閣地下
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。