強制檢測｜昨納公告大廈過去一周逾50確診　防護中心：近期染疫毋須採樣免傳播

第五波疫情持續，政府昨晚起再度發出強制檢測公告，並會重新開始透過「安心出行」發出強制檢測通知，但3個月內曾感染新冠病毒的市民則毋須接受檢測。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，會以風險為本決定將哪些地點納入強制檢測公告，而昨日的10幢大廈在過去7天內每幢均新增逾50宗確診。衛生防護中心總監徐樂堅補充指，當局容許近日確診的人士毋須遵從強制檢測公告，是考慮到他們或尚有傳播力，以免在排隊採樣時感染他人，加上他們體內會有病毒殘餘，接受靈敏度高的核酸檢測會出現「復陽」的情況。

平衡檢測能力和市民接受程度

徐樂堅表示，當局會透過兩個申報平台收集患者的資料，包括住址、工作地點和家庭成員等，有助推算哪些地方有機會出現較大型的爆發，加上污水監測的結果，從而決定強制檢測或圍封檢測行動的範圍，務求盡快讓市民接受檢測。他又指，由於目前個案數目眾多，因此會平衡檢測能力和市民接受的程度，將個案較多的地方納入強制檢測公告。

被問到近期確診的市民能否豁免被列為家人以外的密切接觸者，徐樂堅指，暫時未有相關打算，但會按科學證據作出檢討。至於會否考慮讓從外地返港的港人回家檢疫，徐亦指暫沒打算更改，並強調須避免有太多輸入個案流入社區。