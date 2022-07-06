強制檢測｜港府上半年突擊14上榜住宅　揭254人無檢測12人遭罰款

政府上半年到14幢被納入強制檢測公告的住宅，發現255人沒有遵從公告檢測。(資料圖片)

政府一直透過發出強制檢測公告，要求曾到訪或身處高風險地區的人士，接受核酸檢測。第五波疫情下，政府共突擊到14幢被納入公告的大廈，檢查逾3,800名受檢人士的檢測報告，發現有254人未有接受檢測，當局已向他們發出強制檢測令，當中12人同時被罰款。

首半年14行動逾半1月進行

醫務衞生局長盧寵茂書面答覆立法會議員楊永杰的提問時，表示政府會按照污水檢測病毒量及大廈内確診個案情況等，派員到被納入公告的大廈執法，行動由各區民政事務處、警務處和衞生署派員進行，一般而言每次約有30至70人參與。

有關14次行動有一半在1月進行，其中鰂魚涌太古城金殿台燕宮閣有320人被檢查檢測結果，有逾14%、即46人違反公告而被發出強制檢測令。當局檢查香港仔香港仔中心港昌閣約220名受檢人士後，共向9人發出強制檢測令和處定額罰款。

海富苑海寧閣17%受檢人士無檢測

其餘7次行動就在4月23日至上月13日期間進行，旺角海富苑海寧閣約500名受檢人士當中，有85人被發出強制檢測令，佔17%。另外，東涌海堤灣畔5座和薄扶林翰林軒2座的行動中，分別有1人和2人同時獲發強制檢測令和被罰款。

酒吧Zentral揭44人無遵檢測公告

此外，衞生防護中心5月恢復流行病學調查後，6個涉及餐飲處所的較大型感染群組，被揭有人未遵從強制檢測公告。中環酒吧Zentral有44人被發出強制檢測令，當中19人更收到定額罰款告票，The LINQ、Shuffle、FLM酒吧和觀塘御膳私房菜、東涌譚仔雲南米線，分別有2至8人違反公告不等。