強制檢測｜盈翠半島、美樂花園、碧海藍天等28地方上榜　限期明日屆滿 (附名單)

食物及衞生局6月18日發出強制檢測公告，把28個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月19日或6月20日接受檢測。

曾於6月12日至6月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門恒福花園2座

筲箕灣東濤苑暉濤閣

屯門龍門居8座

油塘油麗邨仁麗樓

新蒲崗采頤花園7座

秀茂坪寶達邨達富樓

藍田興田邨恩田樓

沙田禾輋邨協和樓

薄扶林摩星嶺道4號恒琪園

北角富澤花園富邦閣

長沙灣碧海藍天6座

觀塘翠屏(南)邨翠桐樓

屯門美樂花園10座

屯門南浪海灣1座

馬鞍山海栢花園2座

青衣盈翠半島2座

天水圍天華邨華悅樓

愉景灣畔峰觀景樓(H5座)

葵涌芊紅居2座

天水圍天祐苑祐康閣

馬鞍山耀安邨耀頌樓

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

牛頭角樂華南邨奐華樓：6月11日至6月18日

涉及個別指明時間的地方：

深水埗南昌薈1樓F102號鋪半島漁港：6月13日14:00至15:00

黃大仙龍翔道120號新光中心3樓富臨皇宮：6月14日19:00至20:00

天水圍新北江商場1期1樓C41D號鋪將軍麵館：6月15日16:00至17:00

屯門石排頭路5號偉昌工業中心地下C鋪澳門荷蘭園：6月14日07:00至09:00或17:00至17:30、6月15日07:00至08:00

深水埗北河街118號地下公和荳品廠：6月13日13:00至17:00

觀塘創紀之城5期apm第5層L5-1號鋪潮館：6月12日14:30至16:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。