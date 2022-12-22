熱門搜尋:
C觀點 聖誕節2022 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-22 19:55:18

強制檢測｜行動不便者等3類人可豁免　10住宅地點上榜 (附名單)

分享：
海逸豪園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

海逸豪園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(12月22日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處10個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月23日、12月24日或12月25日接受檢測。

當局在今日的強制檢測公告列明，3類人可豁免強制檢測，包括未滿3歲的幼童、因行動不便或年齡、健康狀況等個人因素，而有確實困難未能前往臨時流動採樣站、社區檢測中心等地接受檢測的人士，以及持有醫生證明書證明因健康原因，未能用咽喉拭子樣本做檢測的人士。同時，由於所有社區檢測中心及檢測站在聖誕節期間縮短開放時間，今日發出的公告檢測期限由2日延長至3日。

政府並指，在檢視深喉唾液樣本收集包的使用情況及市民需求後，醫管局指定普通科門診診所、郵局和港鐵站周六(24日)起停止派發深喉唾液樣本收集包，醫管局指定普通科門診診所、衞生署診所和政府場地明年元旦(1月1日)起亦會停止收集深喉唾液樣本。

曾於12月16日至12月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 秀茂坪曉麗苑曉安閣
  • 牛頭角樂華北邨立華樓
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居9座
  • 沙田欣廷軒2座
  • 屯門美樂花園7座
  • 旺角富榮花園17座
  • 紅磡海逸豪園9座
  • 荃灣荃威花園C座
  • 西灣河海澄街5號海澄大廈
  • 上水彩園邨彩屏樓

當局表示，2022年9月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受