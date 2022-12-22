強制檢測｜行動不便者等3類人可豁免　10住宅地點上榜 (附名單)

政府今日(12月22日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處10個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月23日、12月24日或12月25日接受檢測。

當局在今日的強制檢測公告列明，3類人可豁免強制檢測，包括未滿3歲的幼童、因行動不便或年齡、健康狀況等個人因素，而有確實困難未能前往臨時流動採樣站、社區檢測中心等地接受檢測的人士，以及持有醫生證明書證明因健康原因，未能用咽喉拭子樣本做檢測的人士。同時，由於所有社區檢測中心及檢測站在聖誕節期間縮短開放時間，今日發出的公告檢測期限由2日延長至3日。

政府並指，在檢視深喉唾液樣本收集包的使用情況及市民需求後，醫管局指定普通科門診診所、郵局和港鐵站周六(24日)起停止派發深喉唾液樣本收集包，醫管局指定普通科門診診所、衞生署診所和政府場地明年元旦(1月1日)起亦會停止收集深喉唾液樣本。

曾於12月16日至12月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

秀茂坪曉麗苑曉安閣

牛頭角樂華北邨立華樓

天水圍嘉湖山莊麗湖居9座

沙田欣廷軒2座

屯門美樂花園7座

旺角富榮花園17座

紅磡海逸豪園9座

荃灣荃威花園C座

西灣河海澄街5號海澄大廈

上水彩園邨彩屏樓

當局表示，2022年9月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。