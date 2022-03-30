強制檢測｜違強檢令或圍封強檢公告　3月31日起最高可罰5萬元

政府明日起提升不遵從「圍封強檢」公告下規定的罰則，最高罰款50,000元及監禁6個月。(陳奕釗攝)

政府明日(31日)起提高違反強制檢測要求的罰則，不遵從強制檢測指示及強制檢測公告等規定，最高可被判罰25,000元及監禁6個月。政府已將最新修訂刊憲，並進一步闡釋違反規定的罰則，不遵從強制檢測令和限制與檢測宣告(即「圍封強檢」)下的規定，最高罰款額會由25,000元增加一倍至第5級罰款，即50,000元。

為提高違反強制檢測要求的阻嚇力，政府新修訂法例第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，提高部分違反規定的罰則，明日生效。有關新修訂如下：

最高罰款5萬元及監禁6個月

沒有遵從強制檢測令下的規定，包括政府送達予指明人士、要求其接受檢測的書面命令

沒有遵從限制與檢測宣告下的規定，如圍封大廈要求居民強制檢測行動

最高罰款2.5萬元及監禁6個月

沒有遵從強制檢測指示下的規定，即註冊醫生因臨床判斷懷疑指明人士感染新型肺炎，而向其發出的指示

沒有遵從強制檢測公告下的規定

另外，修訂亦加入一項新罪行，即要求兒童及精神上無行為能力等「需照顧者」的負責人，需要盡其最大努力，確保「需照顧者」遵從強制檢測指示、強制檢測公告或強制檢測令下的規定，有若干可作為免責辯護的情況除外。違反有關規定的負責人，可被處定額罰款10,000元。相關違反情況如涉及限制與檢測宣告，罰款額亦會提升至25,000元。