強制檢測｜麗晶花園、蔚藍灣畔、維景灣畔等44廈上榜　限期明日屆滿 (附名單)

食物及衞生局5月21日發出的強制檢測公告，把44個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月15日至5月21日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在今日(5月22日)或明日(5月23日)接受檢測。

荃灣梨木樹邨楓樹樓

屯門建生邨樂生樓

將軍澳健明邨健曦樓

沙田穗禾苑詠興閣

石硤尾白田邨詠田樓

將軍澳景明苑旭景閣

葵涌安蔭邨康蔭樓

將軍澳景林邨景榆樓

馬鞍山富安花園13座

大埔明雅苑明凱閣

上水翠麗花園4座

北角英皇道117號嘉信大廈A座

薄扶林華富(二)邨華生樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

長沙灣李鄭屋邨信義樓

牛頭角彩德邨彩賢樓

黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

觀塘和樂邨居安樓

牛頭角彩福邨彩善樓

天水圍天逸邨逸灣樓

天水圍天恒邨恒欣樓

屯門兆禧苑安禧閣

上水太平邨平治樓

將軍澳蔚藍灣畔5座

將軍澳維景灣畔6座

將軍澳蔚藍灣畔1座

沙田沙田廣場A座金星閣

筲箕灣耀東邨耀興樓

柴灣興華(二)邨裕興樓

筲箕灣筲箕灣中心3座

北角七姊妺道116-122號兆華大廈

鰂魚涌康山花園9座

油塘油麗邨雍麗樓

黃大仙樂富邨樂翠樓

黃大仙樂富邨樂泰樓

慈雲山慈樂邨樂信樓

慈雲山慈樂邨樂誠樓

牛頭角樂華南邨安華樓

油塘油塘邨榮塘樓

藍田平田邨平信樓

九龍灣麗晶花園2座

九龍灣麗晶花園8座

九龍灣麗晶花園12座

九龍灣麗晶花園3座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

多座私樓和公屋被納入強制檢測公告