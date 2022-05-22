強制檢測｜麗晶花園、蔚藍灣畔、維景灣畔等44廈上榜　限期明日屆滿 (附名單)

食物及衞生局5月21日發出的強制檢測公告，把44個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月15日至5月21日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在今日(5月22日)或明日(5月23日)接受檢測。
- 荃灣梨木樹邨楓樹樓
- 屯門建生邨樂生樓
- 將軍澳健明邨健曦樓
- 沙田穗禾苑詠興閣
- 石硤尾白田邨詠田樓
- 將軍澳景明苑旭景閣
- 葵涌安蔭邨康蔭樓
- 將軍澳景林邨景榆樓
- 馬鞍山富安花園13座
- 大埔明雅苑明凱閣
- 上水翠麗花園4座
- 北角英皇道117號嘉信大廈A座
- 薄扶林華富(二)邨華生樓
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 長沙灣李鄭屋邨信義樓
- 牛頭角彩德邨彩賢樓
- 黃大仙黃大仙下邨龍昌樓
- 觀塘和樂邨居安樓
- 牛頭角彩福邨彩善樓
- 天水圍天逸邨逸灣樓
- 天水圍天恒邨恒欣樓
- 屯門兆禧苑安禧閣
- 上水太平邨平治樓
- 將軍澳蔚藍灣畔5座
- 將軍澳維景灣畔6座
- 將軍澳蔚藍灣畔1座
- 沙田沙田廣場A座金星閣
- 筲箕灣耀東邨耀興樓
- 柴灣興華(二)邨裕興樓
- 筲箕灣筲箕灣中心3座
- 北角七姊妺道116-122號兆華大廈
- 鰂魚涌康山花園9座
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 黃大仙樂富邨樂翠樓
- 黃大仙樂富邨樂泰樓
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 慈雲山慈樂邨樂誠樓
- 牛頭角樂華南邨安華樓
- 油塘油塘邨榮塘樓
- 藍田平田邨平信樓
- 九龍灣麗晶花園2座
- 九龍灣麗晶花園8座
- 九龍灣麗晶花園12座
- 九龍灣麗晶花園3座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。