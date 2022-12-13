強制檢測｜11類人毋須再定期核酸檢測　指定群組快測要求不變 (附詳情)

政府調整多項防疫措施，明日(14日)起減少須定期接受核酸強制檢測的群組，要求只會適用於醫管局員工、安老院和殘疾人士院舍員工的高危群組。換言之，原有11個群組的員工毋須再定期做核酸檢測，但政府呼籲他們應自行定期進行快速測試，並申報陽性結果。

社區檢測站數目和開放時間適時調整

政府同時正逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，以及撤銷進口冷凍食品及其包裝樣本的檢測安排。至於現行的社區檢測中心和檢測站的數目、開放時間，政府會在檢討需求後適時調整。

多項快速測試要求維持不變

不過，政府指現行多項快速測試要求將維持不變，包括適用於酒吧和酒館、宴會活動、院舍院友、餐飲處所或表列處所的表演者，以及未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的員工。當局續指，學生和教職員每日回校前快測要求亦維持。

政府會繼續在社區派發快速測試包，並鼓勵市民自願進行快測，尤其在出現病徵後應盡快檢測，並申報陽性結果，以協助及早發現陽性個案。政府發言人表示，在疫情可控的前提下，特區政府的抗疫路線是不斷向前的。然而近來疫情仍然反覆，加上節日假期臨近，社交聚會和活動可能會隨之增加，市民應繼續保持警覺，注意個人衞生，以減低感染風險。