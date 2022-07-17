強制檢測｜12食肆及60住宅上榜　最遲明日要檢測 (附名單)

政府7月16日發出強制檢測公告，把72個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月17日或7月18日接受檢測。

曾於7月10日至7月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳日出康城緻藍天晶巒

九龍城啟晴邨賞晴樓

大埔新達廣場2座

北角雲景道35號海天峰2座

觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

柴灣富欣花園5座

沙田沙田第一城9座

愉景灣康慧台康和閣

紅磡黃埔花園綠榕苑5座

大圍新翠邨新傑樓

大圍美城苑逸城閣

九龍城嘉匯9座

旺角通菜街224-226號天馬樓

將軍澳都會駅城中駅7座

馬鞍山新港城B座

元朗錦上華巒A1座

柴灣富怡花園2座

葵涌石籬(二)邨石偉樓

馬鞍山海典灣5座

粉嶺帝庭軒5座

觀塘協和街303號協威園B座

堅尼地城士美菲路12R號慧華閣

屯門兆畦苑兆富閣

香港仔雅濤閣1座

屯門田景邨田敦樓

東涌裕東苑喜東閣

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

東涌滿東邨滿順樓

藍田康雅苑桃雅閣

大埔逸雅苑逸榮閣

柴灣茵翠街9號悅翠苑

深水埗麗安邨麗正樓

大角咀港灣豪庭10座

秀茂坪秀茂坪邨秀安樓

香港仔雅濤閣2座

油塘油塘邨華塘樓

大埔太和邨福和樓

深水埗海達邨海榮樓

屯門大興邨興盛樓

大圍秦石邨石玉樓

青衣長康邨康豐樓

將軍澳新都城1期4座

大角咀柏景灣8座

深井碧堤半島2座

堅尼地城士美菲路45號聯德新樓

筲箕灣耀興道28號東盛苑

天水圍天盛苑盛頤閣

沙田水泉澳邨映泉樓

沙田濱景花園1座

將軍澳寶盈花園3座

黃大仙龍翔道110號豪苑2座

粉嶺景盛苑賢景閣

馬鞍山福安花園2座

何文田何文田山道1號何文田山1號

鰂魚涌康景花園B座

北角寶馬山花園12座

天水圍天悅邨悅華樓

葵涌月海灣2座

將軍澳健明邨健晴樓

大圍美田邨美滿樓

涉及個別指明時間的地方：

泰道 西貢大網仔路沙下村9號地下：7月11日13:00至14:15

大家樂 鰂魚涌太古城中心1樓121-122號鋪：7月11日07:00至08:15

金記冰室 筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G-01A號鋪：7月12日07:45至09:00

西貢餐室 西貢西貢大街22A號地下：7月12日13:30至14:45

皇牌冰室 長沙灣元州街162-188號天悅廣場地下C-B5號鋪：7月12日20:30至21:30

MOS Café 大角咀奧海城一期UG樓UG23及25號鋪：7月12日12:45至13:45

居食屋和民 大角咀奧海城一期1樓106號鋪：7月11日13:15至17:15

名昇館 牛頭角定安街120號地下：7月11日12:45至13:45

紅茶 大圍村南道41-51號泰安樓地下D鋪及閣樓：7月12日14:15至16:30

和暉茶餐廳 大圍田心村194號地下：7月13日09:45至12:00

奇興咖啡餅店 沙田偉華商場地下3號鋪：7月11日11:45至12:30

麥當勞 紅磡海逸坊UG層30-32號鋪：7月11日10:30至14:45、7月12日10:45至12:45、14:15至16:00或7月13日10:45至11:15

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。