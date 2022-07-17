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2022-07-17 10:45:00

強制檢測｜12食肆及60住宅上榜　最遲明日要檢測 (附名單)

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裕東苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

裕東苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府7月16日發出強制檢測公告，把72個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月17日或7月18日接受檢測。

曾於7月10日至7月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳日出康城緻藍天晶巒
  • 九龍城啟晴邨賞晴樓
  • 大埔新達廣場2座
  • 北角雲景道35號海天峰2座
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
  • 柴灣富欣花園5座
  • 沙田沙田第一城9座
  • 愉景灣康慧台康和閣
  • 紅磡黃埔花園綠榕苑5座
  • 大圍新翠邨新傑樓
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 九龍城嘉匯9座
  • 旺角通菜街224-226號天馬樓
  • 將軍澳都會駅城中駅7座
  • 馬鞍山新港城B座
  • 元朗錦上華巒A1座
  • 柴灣富怡花園2座
  • 葵涌石籬(二)邨石偉樓
  • 馬鞍山海典灣5座
  • 粉嶺帝庭軒5座
  • 觀塘協和街303號協威園B座
  • 堅尼地城士美菲路12R號慧華閣
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 香港仔雅濤閣1座
  • 屯門田景邨田敦樓
  • 東涌裕東苑喜東閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
  • 東涌滿東邨滿順樓
  • 藍田康雅苑桃雅閣
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 柴灣茵翠街9號悅翠苑
  • 深水埗麗安邨麗正樓
  • 大角咀港灣豪庭10座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀安樓
  • 香港仔雅濤閣2座
  • 油塘油塘邨華塘樓
  • 大埔太和邨福和樓
  • 深水埗海達邨海榮樓
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 大圍秦石邨石玉樓
  • 青衣長康邨康豐樓
  • 將軍澳新都城1期4座
  • 大角咀柏景灣8座
  • 深井碧堤半島2座
  • 堅尼地城士美菲路45號聯德新樓
  • 筲箕灣耀興道28號東盛苑
  • 天水圍天盛苑盛頤閣
  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 沙田濱景花園1座
  • 將軍澳寶盈花園3座
  • 黃大仙龍翔道110號豪苑2座
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 馬鞍山福安花園2座
  • 何文田何文田山道1號何文田山1號
  • 鰂魚涌康景花園B座
  • 北角寶馬山花園12座
  • 天水圍天悅邨悅華樓
  • 葵涌月海灣2座
  • 將軍澳健明邨健晴樓
  • 大圍美田邨美滿樓

涉及個別指明時間的地方：

  • 泰道　西貢大網仔路沙下村9號地下：7月11日13:00至14:15
  • 大家樂　鰂魚涌太古城中心1樓121-122號鋪：7月11日07:00至08:15
  • 金記冰室　筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G-01A號鋪：7月12日07:45至09:00
  • 西貢餐室　西貢西貢大街22A號地下：7月12日13:30至14:45
  • 皇牌冰室　長沙灣元州街162-188號天悅廣場地下C-B5號鋪：7月12日20:30至21:30
  • MOS Café　大角咀奧海城一期UG樓UG23及25號鋪：7月12日12:45至13:45
  • 居食屋和民　大角咀奧海城一期1樓106號鋪：7月11日13:15至17:15
  • 名昇館　牛頭角定安街120號地下：7月11日12:45至13:45
  • 紅茶　大圍村南道41-51號泰安樓地下D鋪及閣樓：7月12日14:15至16:30
  • 和暉茶餐廳　大圍田心村194號地下：7月13日09:45至12:00
  • 奇興咖啡餅店　沙田偉華商場地下3號鋪：7月11日11:45至12:30
  • 麥當勞　紅磡海逸坊UG層30-32號鋪：7月11日10:30至14:45、7月12日10:45至12:45、14:15至16:00或7月13日10:45至11:15

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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