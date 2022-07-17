強制檢測｜12食肆及60住宅上榜　最遲明日要檢測 (附名單)

政府7月16日發出強制檢測公告，把72個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月17日或7月18日接受檢測。
曾於7月10日至7月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳日出康城緻藍天晶巒
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
- 大埔新達廣場2座
- 北角雲景道35號海天峰2座
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
- 柴灣富欣花園5座
- 沙田沙田第一城9座
- 愉景灣康慧台康和閣
- 紅磡黃埔花園綠榕苑5座
- 大圍新翠邨新傑樓
- 大圍美城苑逸城閣
- 九龍城嘉匯9座
- 旺角通菜街224-226號天馬樓
- 將軍澳都會駅城中駅7座
- 馬鞍山新港城B座
- 元朗錦上華巒A1座
- 柴灣富怡花園2座
- 葵涌石籬(二)邨石偉樓
- 馬鞍山海典灣5座
- 粉嶺帝庭軒5座
- 觀塘協和街303號協威園B座
- 堅尼地城士美菲路12R號慧華閣
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 香港仔雅濤閣1座
- 屯門田景邨田敦樓
- 東涌裕東苑喜東閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
- 東涌滿東邨滿順樓
- 藍田康雅苑桃雅閣
- 大埔逸雅苑逸榮閣
- 柴灣茵翠街9號悅翠苑
- 深水埗麗安邨麗正樓
- 大角咀港灣豪庭10座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀安樓
- 香港仔雅濤閣2座
- 油塘油塘邨華塘樓
- 大埔太和邨福和樓
- 深水埗海達邨海榮樓
- 屯門大興邨興盛樓
- 大圍秦石邨石玉樓
- 青衣長康邨康豐樓
- 將軍澳新都城1期4座
- 大角咀柏景灣8座
- 深井碧堤半島2座
- 堅尼地城士美菲路45號聯德新樓
- 筲箕灣耀興道28號東盛苑
- 天水圍天盛苑盛頤閣
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 沙田濱景花園1座
- 將軍澳寶盈花園3座
- 黃大仙龍翔道110號豪苑2座
- 粉嶺景盛苑賢景閣
- 馬鞍山福安花園2座
- 何文田何文田山道1號何文田山1號
- 鰂魚涌康景花園B座
- 北角寶馬山花園12座
- 天水圍天悅邨悅華樓
- 葵涌月海灣2座
- 將軍澳健明邨健晴樓
- 大圍美田邨美滿樓
涉及個別指明時間的地方：
- 泰道 西貢大網仔路沙下村9號地下：7月11日13:00至14:15
- 大家樂 鰂魚涌太古城中心1樓121-122號鋪：7月11日07:00至08:15
- 金記冰室 筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G-01A號鋪：7月12日07:45至09:00
- 西貢餐室 西貢西貢大街22A號地下：7月12日13:30至14:45
- 皇牌冰室 長沙灣元州街162-188號天悅廣場地下C-B5號鋪：7月12日20:30至21:30
- MOS Café 大角咀奧海城一期UG樓UG23及25號鋪：7月12日12:45至13:45
- 居食屋和民 大角咀奧海城一期1樓106號鋪：7月11日13:15至17:15
- 名昇館 牛頭角定安街120號地下：7月11日12:45至13:45
- 紅茶 大圍村南道41-51號泰安樓地下D鋪及閣樓：7月12日14:15至16:30
- 和暉茶餐廳 大圍田心村194號地下：7月13日09:45至12:00
- 奇興咖啡餅店 沙田偉華商場地下3號鋪：7月11日11:45至12:30
- 麥當勞 紅磡海逸坊UG層30-32號鋪：7月11日10:30至14:45、7月12日10:45至12:45、14:15至16:00或7月13日10:45至11:15
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。