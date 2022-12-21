強制檢測｜16住宅上榜　涉和富中心、華員邨、樂華邨 (附名單)

和富中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(12月21日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處16個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月22日或12月23日接受檢測。

另外，政府宣布為配合舉辦地區活動及場地維修工程，位於將軍澳寶康公園的社區檢測站下周四(29日)起，會改設於寶康公園對面的將軍澳體育館外、近港鐵寶琳站的空地。

曾於12月15日至12月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

黃大仙黃大仙下(二)邨龍滿樓

粉嶺粉嶺中心C座

牛頭角樂華北邨欣華樓

荃灣荃景花園7座

大圍文禮閣2座

北角和富中心5座

屯門仁愛堂街1-43號麗日閣

馬鞍山雅典居5座

葵涌華員邨華智閣

油塘Peninsula East 1座

鴨脷洲鴨脷洲大街147號利豐大廈

旺角帝峯・皇殿8座

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

何文田帝庭園7座

何文田帝庭園5座

何文田愛民邨敦民樓

當局表示，2022年9月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士、3歲以下幼童，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。