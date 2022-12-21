熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-21 20:42:20

強制檢測｜16住宅上榜　涉和富中心、華員邨、樂華邨 (附名單)

分享：
和富中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

和富中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(12月21日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處16個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月22日或12月23日接受檢測。

另外，政府宣布為配合舉辦地區活動及場地維修工程，位於將軍澳寶康公園的社區檢測站下周四(29日)起，會改設於寶康公園對面的將軍澳體育館外、近港鐵寶琳站的空地。

曾於12月15日至12月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 黃大仙黃大仙下(二)邨龍滿樓
  • 粉嶺粉嶺中心C座
  • 牛頭角樂華北邨欣華樓
  • 荃灣荃景花園7座
  • 大圍文禮閣2座
  • 北角和富中心5座
  • 屯門仁愛堂街1-43號麗日閣
  • 馬鞍山雅典居5座
  • 葵涌華員邨華智閣
  • 油塘Peninsula East 1座
  • 鴨脷洲鴨脷洲大街147號利豐大廈
  • 旺角帝峯・皇殿8座
  • 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
  • 何文田帝庭園7座
  • 何文田帝庭園5座
  • 何文田愛民邨敦民樓

當局表示，2022年9月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士、3歲以下幼童，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受