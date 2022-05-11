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2022-05-11 22:28:50

強制檢測｜20住宅納公告　藍灣半島、滙景花園、觀龍樓有大廈上榜 (附名單)

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藍灣半島

藍灣半島有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片)

食物及衞生局今日(5月11日)發出強制檢測公告，把20個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月5日至5月11日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月12日或5月13日接受檢測。

  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 土瓜灣土瓜灣道 130 號
  • 深水埗榮昌邨榮俊樓
  • 葵涌石蔭邨智石樓
  • 柴灣環翠邨蕙翠樓
  • 大角咀塘尾道 190 號英美 大樓
  • 荃灣楊屋道 138 號樂悠居
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 旺角海富苑海裕閣
  • 屯門安定邨定泰樓
  • 青衣青敬路 2 號青逸軒 1 座
  • 沙田新田圍邨福圍樓
  • 堅尼地城觀龍樓 B 座
  • 將軍澳茵怡花園 3 座
  • 柴灣藍灣半島 7 座
  • 將軍澳安寧花園 5 座
  • 藍田滙景花園 9 座
  • 大圍美林邨美楓樓
  • 慈雲山慈愛苑愛華閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

 

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