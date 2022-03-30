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2022-03-30 19:18:35

強制檢測｜20個指明地點納入公告 (附名單)

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慈正邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

慈正邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(3月30日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告
。任何曾於3月17日至3月30日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，
須在3月31日至4月1日期間接受檢測。

  • 葵涌石蔭東邨蔭興樓
  • 沙田禾輋邨順和樓
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 青衣長安邨安洋樓
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 將軍澳彩明苑彩貴閣
  • 柴灣興民邨民逸樓
  • 筲箕灣愛東邨愛澤樓
  • 將軍澳寶林邨寶智樓
  • 大圍秦石邨石玉樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 旺角海富苑海欣樓
  • 天水圍天瑞邨瑞林樓
  • 慈雲山慈正邨正明樓
  • 油塘油麗邨盈麗樓
  • 大埔富亨邨亨泰樓
  • 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
  • 天水圍天耀邨耀昌樓
  • 荃灣梨木樹邨健樹樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生
署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公
告規定進行檢測。

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