強制檢測｜20個指明地點納入公告 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(3月30日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告

。任何曾於3月17日至3月30日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，

須在3月31日至4月1日期間接受檢測。

葵涌石蔭東邨蔭興樓

沙田禾輋邨順和樓

屯門大興邨興昌樓

青衣長安邨安洋樓

馬鞍山頌安邨頌群樓

將軍澳明德邨明道樓

將軍澳彩明苑彩貴閣

柴灣興民邨民逸樓

筲箕灣愛東邨愛澤樓

將軍澳寶林邨寶智樓

大圍秦石邨石玉樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

旺角海富苑海欣樓

天水圍天瑞邨瑞林樓

慈雲山慈正邨正明樓

油塘油麗邨盈麗樓

大埔富亨邨亨泰樓

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓

天水圍天耀邨耀昌樓

荃灣梨木樹邨健樹樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生

署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公

告規定進行檢測。