強制檢測｜20地點上榜　涉水泉澳邨、金山花園、昇悅居 (附名單)

政府今日(12月19日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處20個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月20日或12月21日接受檢測。
曾於12月13日至12月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘順利紀律部隊宿舍7座
- 長沙灣昇悅居6座
- 黃大仙啟德花園4座
- 筲箕灣愛蝶灣4座
- 薄扶林置富花園富雅苑
- 觀塘富麗花園牡丹閣
- 薄扶林置富花園富俊苑
- 元朗蝶翠峰16座
- 跑馬地金山花園A座
- 九龍塘碧華花園1座
- 上水蔚翠花園4座
- 半山區干德道56A號蔚華閣
- 黃大仙鳴鳳街55-57號伯德大樓
- 紅磡青州街11號青州街海關人員宿舍
- 北角富豪閣4座
- 堅尼地城士美菲路12號文光閣
- 九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓
- 沙田水泉澳邨嶺泉樓
- 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
- 鴨脷洲利東邨東平樓
當局表示，2022年9月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士、3歲以下幼童，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。