強制檢測｜20地點上榜　涉水泉澳邨、金山花園、昇悅居 (附名單)

政府今日(12月19日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處20個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月20日或12月21日接受檢測。

曾於12月13日至12月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

觀塘順利紀律部隊宿舍7座

長沙灣昇悅居6座

黃大仙啟德花園4座

筲箕灣愛蝶灣4座

薄扶林置富花園富雅苑

觀塘富麗花園牡丹閣

薄扶林置富花園富俊苑

元朗蝶翠峰16座

跑馬地金山花園A座

九龍塘碧華花園1座

上水蔚翠花園4座

半山區干德道56A號蔚華閣

黃大仙鳴鳳街55-57號伯德大樓

紅磡青州街11號青州街海關人員宿舍

北角富豪閣4座

堅尼地城士美菲路12號文光閣

九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓

沙田水泉澳邨嶺泉樓

長沙灣蘇屋邨牡丹樓

鴨脷洲利東邨東平樓

當局表示，2022年9月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士、3歲以下幼童，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。