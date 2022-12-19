熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-19 21:27:52

強制檢測｜20地點上榜　涉水泉澳邨、金山花園、昇悅居 (附名單)

分享：
水泉澳邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

水泉澳邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(12月19日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處20個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月20日或12月21日接受檢測。

曾於12月13日至12月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘順利紀律部隊宿舍7座
  • 長沙灣昇悅居6座
  • 黃大仙啟德花園4座
  • 筲箕灣愛蝶灣4座
  • 薄扶林置富花園富雅苑
  • 觀塘富麗花園牡丹閣
  • 薄扶林置富花園富俊苑
  • 元朗蝶翠峰16座
  • 跑馬地金山花園A座
  • 九龍塘碧華花園1座
  • 上水蔚翠花園4座
  • 半山區干德道56A號蔚華閣
  • 黃大仙鳴鳳街55-57號伯德大樓
  • 紅磡青州街11號青州街海關人員宿舍
  • 北角富豪閣4座
  • 堅尼地城士美菲路12號文光閣
  • 九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓
  • 沙田水泉澳邨嶺泉樓
  • 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
  • 鴨脷洲利東邨東平樓

當局表示，2022年9月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士、3歲以下幼童，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受