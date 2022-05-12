強制檢測｜21地方納公告　西環寶翠園、沙田第一城、美孚新邨有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月12日)發出強制檢測公告，把21個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月13日或5月14日接受檢測。

曾於5月6日至5月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳厚德邨德志樓

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

青衣曉峰園2座

元朗朗屏邨錦屏樓

上環荷李活華庭A座

鰂魚涌英皇道971號英皇大樓

紅磡寶石戲院大廈B座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

荃灣石圍角邨石蘭樓

葵涌葵盛西邨9座

屯門翠林花園A座

沙田沙田第一城19座

東涌昇薈10座

北角新都城大廈A座

薄扶林寶翠園5座

黃竹坑金寶花園1座

九龍城嘉匯2座

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街72-74號

慈雲山慈愛苑愛賢閣

黃大仙黃大仙下邨龍豐樓

曾於5月9日17:00至5月10日00:00期間，身處下列地點的人士：

紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座3樓新旺會

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。