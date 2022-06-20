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2022-06-20 21:50:11

強制檢測｜24住宅上榜　涉德朗邨、碧海藍天、順利紀律部隊宿舍 (附名單)

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德朗邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

德朗邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(6月20日)發出強制檢測公告，把24個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月21日或6月22日接受檢測。

曾於6月14日至6月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 鴨脷洲海怡半島海逸閣
  • 大埔太和邨亨和樓
  • 天水圍慧景軒1座
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 天水圍天祐苑祐寧閣
  • 大圍海福花園福祺閣
  • 青衣海欣花園5座
  • 堅尼地城泓都3座
  • 馬鞍山翠擁華庭15座
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 沙田水泉澳邨崇泉樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞財樓
  • 荃灣荃灣中心南寧樓
  • 九龍城德朗邨德琦樓
  • 火炭禾上墩街18號彩禾苑
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 屯門寶田邨4座
  • 長沙灣幸福邨福明樓
  • 長沙灣碧海藍天5座
  • 何文田半山壹號32座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍1座
  • 筲箕灣明華大廈B座
  • 何文田俊民苑文明閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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