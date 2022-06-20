強制檢測｜24住宅上榜　涉德朗邨、碧海藍天、順利紀律部隊宿舍 (附名單)

食物及衞生局今日(6月20日)發出強制檢測公告，把24個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月21日或6月22日接受檢測。

曾於6月14日至6月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鴨脷洲海怡半島海逸閣

大埔太和邨亨和樓

天水圍慧景軒1座

長沙灣凱樂苑凱曈閣

天水圍天祐苑祐寧閣

大圍海福花園福祺閣

青衣海欣花園5座

堅尼地城泓都3座

馬鞍山翠擁華庭15座

油塘高翔苑高靜閣

沙田水泉澳邨崇泉樓

天水圍天瑞一邨瑞財樓

荃灣荃灣中心南寧樓

九龍城德朗邨德琦樓

火炭禾上墩街18號彩禾苑

葵涌石籬二邨石華樓

屯門寶田邨4座

長沙灣幸福邨福明樓

長沙灣碧海藍天5座

何文田半山壹號32座

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

觀塘順利紀律部隊宿舍1座

筲箕灣明華大廈B座

何文田俊民苑文明閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。