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2022-04-10 20:16:12

強制檢測｜25住宅納入公告　涉火炭銀禧花園、將軍澳慧安園 (附名單)

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銀禧花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

銀禧花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月10日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月28日至4月10日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月11日至4月12日期間接受檢測。

  • 沙田乙明邨明信樓
  • 筲箕灣耀興道63號東霖苑
  • 元朗宏業西街29號宏富苑
  • 沙田銀禧花園6座
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 石硤尾石硤尾邨美如樓
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 九龍灣啟業邨啟盛樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉星閣
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 葵涌荔景邨風景樓
  • 將軍澳慧安園4座
  • 深水埗海達邨海榮樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
  • 鑽石山鳳禮苑鳳欣閣
  • 天水圍天瑞邨瑞輝樓
  • 屯門兆安苑定禧閣
  • 沙田新田圍邨盛圍樓
  • 青衣青敬路75號宏福花園2座
  • 大圍美田邨美全樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 荃灣石圍角邨石葵樓
  • 葵涌葵芳閣1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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