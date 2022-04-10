強制檢測｜25住宅納入公告　涉火炭銀禧花園、將軍澳慧安園 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月10日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月28日至4月10日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月11日至4月12日期間接受檢測。

沙田乙明邨明信樓

筲箕灣耀興道63號東霖苑

元朗宏業西街29號宏富苑

沙田銀禧花園6座

大埔富善邨善翠樓

天水圍天恒邨恒貴樓

藍田平田邨平旺樓

石硤尾石硤尾邨美如樓

大埔太和邨麗和樓

九龍灣啟業邨啟盛樓

秀茂坪曉麗苑曉星閣

大埔逸雅苑逸欣閣

葵涌荔景邨風景樓

將軍澳慧安園4座

深水埗海達邨海榮樓

觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

天水圍天瑞邨瑞輝樓

屯門兆安苑定禧閣

沙田新田圍邨盛圍樓

青衣青敬路75號宏福花園2座

大圍美田邨美全樓

粉嶺祥華邨祥德樓

荃灣石圍角邨石葵樓

葵涌葵芳閣1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。