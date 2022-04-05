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2022-04-05 19:19:29

強制檢測｜25住宅納入公告　葵涌邨夏葵樓及九龍灣麗晶花園16座上榜 (附名單)

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葵涌邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

葵涌邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月5日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月23日至4月5日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月6日至4月7日期間接受檢測。

  • 葵涌石蔭邨勇石樓
  • 葵涌葵涌邨夏葵樓
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓
  • 屯門富健花園4座
  • 天水圍天慈邨慈輝樓
  • 大埔富亨邨亨隆樓
  • 牛池灣彩虹邨金華樓
  • 九龍灣麗晶花園16座
  • 大圍文禮閣4座
  • 屯門新圍苑新奐閣
  • 元朗水邊圍邨山水樓
  • 上水清河邨清照樓
  • 筲箕灣興東邨興豐樓
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉安閣
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 馬鞍山欣安邨欣悅樓
  • 大圍美田邨美庭樓
  • 沙田愉翠苑愉政閣
  • 屯門美樂花園5座
  • 天水圍天瑞邨瑞勝樓
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 慈雲山慈樂邨樂旺樓
  • 黃大仙黃大仙下邨龍泰樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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